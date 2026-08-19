래블업, 국책 AI 모델 사업 3차수 진출

AI 핵심 요약beta
- 래블업이 19일 업스테이지 컨소시엄의 AI 모델 사업 3차수 진출을 지원했다.
- Backend.AI로 500장·1000장 클러스터를 운영해 학습을 뒷받침했다.
- 3차수서 Slurm 지원과 NPU 호환성 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 인공지능(AI) 인프라 플랫폼 기업 래블업은 인프라 파트너로 참여하고 있는 업스테이지 컨소시엄이 과학기술정보통신부 주관 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' 3차수에 진출했다고 19일 밝혔다.
독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트는 국내 기술로 AI 파운데이션 모델을 개발하기 위한 정부 사업이다. 업스테이지 컨소시엄은 단계별 평가를 거쳐 1차수부터 3차수까지 연속으로 수행 자격을 확보했다.
래블업은 이 사업에서 자사 AI 인프라 플랫폼 '백엔드에이아이(Backend.AI)'를 기반으로 학습 인프라 전반을 운영해 왔다. 1차수에서는 500장 이상의 엔비디아(NVIDIA) B200 그래픽처리장치(GPU) 클러스터를 운영하며 업스테이지의 '솔라 오픈(Solar Open) 100B' 모델 학습을 지원했다.
2차수에서는 엔비디아 H100·B200 등으로 구성된 1000장 규모 클러스터에서 업스테이지의 '솔라 오픈 2 250B' 모델 학습을 지원했다. 동시에 컨소시엄 파트너들이 모델 경량화, 평가 파이프라인 고도화, 산업별 실증 서비스 개발, 기초연구 및 안전성 확보 등의 목적으로 GPU를 활용할 수 있도록 자원을 운영했다.
3차수에서는 클러스터 규모가 1000장 이상으로 확대된다. 래블업은 파운데이션 모델 성능 향상을 위해 강화학습(RL)을 비롯한 사후학습 비중이 커지는 흐름에 맞춰 이번 차수에서 Backend.AI의 슬럼(Slurm) 인터페이스 지원을 시작한다. 대규모 학습 환경에서 쓰이는 Slurm 기반 워크플로우를 Backend.AI에서 그대로 활용할 수 있어, 기존 강화학습 파이프라인과의 호환성을 유지하면서 Backend.AI의 자원 격리, 스케줄링, 이기종 가속기 관리 기능을 함께 쓸 수 있다.
신정규 래블업 대표는 "500장에서 시작해 1000장 이상으로 확대된 클러스터를 3개 차수에 걸쳐 운영한 것은 Backend.AI의 대규모 학습 인프라 운영 역량을 국책사업 환경에서 검증한 결과"라며 "3차수에서는 Slurm 인터페이스 지원과 신경망처리장치(NPU) 호환성 확대를 통해 더 다양한 대규모 학습 및 추론 환경에 대응할 수 있도록 플랫폼을 고도화하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com