[중국증시 주간 포인트] 中 9월 외환보유액, 美 9월 비제조업지수, G7 비축유 방출, 세계 AI 서밋, 美 국채 입찰, 中 LLM 신모델, 중제욱창 현금배당 등

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(10월 5일~10월 11일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 9월 외환보유액 발표…금 매입 22개월째 △美 9월 비제조업지수 발표…연준 금리 경로 가늠 △미·이란 긴장 고조…트럼프 "다음 조치 순조롭게 진행" △사우디·예멘 정부군, 후티 대규모 공세…아람코 타격 △G7, 비축유 1억 배럴 방출…중동발 공급 차질 대응 △세계 AI 서밋 개최…엔비디아∙오픈AI 경영진 참여 △美 10·30년물 국채 입찰…장기금리 움직임에 촉각 △2026년 노벨상, 5~9일 분야별 수상자 공개 △상하이거래소, 40개 태양광 기술·성장주 지수 발표 △ 中 LLM 경쟁 가속…스텝펀·문샷AI 잇달아 신모델 △인텔, PC용 CPU 가격 또 10% 인상 전망 △중제욱창, 2700억 규모 A주 현금배당 등을 꼽았다.

◆ 中 9월 외환보유액 발표…금 매입 22개월째

중국 9월 말 외환보유액 데이터가 7일 공개된다. 8월 말 외환보유액은 3조4383억3000만 달러였다.

외환보유액 구성과 관련해서는 중국 인민은행의 금 매입 추세도 주목할 만하다. 인민은행은 8월 금 보유량을 늘리며 22개월 연속 금 매입을 이어갔다.

◆ 美 9월 비제조업지수 발표…연준 금리 경로 가늠

5일(미국 동부 현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)가 9월 비제조업지수를 발표한다. 전월치는 55.4였다. 월스트리트저널 조사에 따르면 경제학자들의 중간 전망치는 55.0으로 하락할 것으로 예상된다.

미국 9월 ISM 비제조업지수는 미국 경기의 견조함과 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리인상 가능성을 가늠할 주요 지표다.

지수가 예상치를 웃돌고 신규 주문·고용·물가가 강하게 나타날 경우 미국 국채금리와 달러 상승을 통해 중국 및 홍콩 증시에 부담을 줄 수 있다. 반대로 지수가 예상보다 둔화하고 물가 압력도 완화되면 연준의 추가 긴축 우려가 낮아지면서 중국 성장주와 기술주에는 우호적인 요인이 될 수 있다.

◆ 미·이란 긴장 고조…트럼프 "다음 조치 순조롭게 진행"

신화통신이 미국 언론을 인용해 2일 보도한 내용에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란에 대한 다음 조치가 "순조롭게 진행되고 있다"면서 "이란의 상황이 좋지 않다"고 말했다.

보도에 따르면 미국 정부의 핵심 내각 구성원들은 이날 수 시간 동안 비공개 회의를 열고 이란 전쟁과 사우디아라비아 및 예멘 후티 무장세력 간 충돌에 대한 향후 대응 방안을 논의했다.

◆ 사우디·예멘 정부군, 후티 대규모 공세…아람코 타격

2일 보도에 따르면 미국 관리 2명은 사우디아라비아와 예멘 정부군이 앞으로 며칠 내 후티 무장세력을 대상으로 대규모 공격을 계획하고 있다고 밝혔다.

또한 예멘 후티 무장세력은 현지시간 3일 성명을 통해 사우디 측의 사나 및 예멘 내 다른 지역에 대한 공습에 대응하기 위해 이날 다수의 탄도미사일과 드론을 이용해 사우디 수도 리야드에 위치한 사우디 아람코(Saudi Aramco) 석유회사 목표물을 공격했다고 밝혔다.

◆ G7, 비축유 1억 배럴 방출…중동발 공급 차질 대응

2일(현지시간) 프랑스 대통령궁이 발표한 G7 정상 공동성명에 따르면, G7은 국제에너지기구(IEA)의 조율을 통해 1억 배럴의 전략적 석유 비축유를 방출하기로 했다.

이번 조치는 즉시 시작돼 4개월간 지속된다. 이 기간 G7 회원국과 협력국들은 초기 20일 동안 디젤 비축유를 우선적으로 대규모 방출할 예정이다.

[사진 = 세계 인공지능 서밋] 세계 인공지능 서밋(World Summit AI) 현장 모습.

◆ 세계 AI 서밋 개최…엔비디아∙오픈AI 경영진 참여

제10회 세계 인공지능 서밋(World Summit AI)이 2026년 10월 7일부터 8일까지 네덜란드 암스테르담에서 열린다. 연사로는 OpenAI, 메타(Meta), 구글(Google), 엔비디아(NVIDIA) 등 글로벌 빅테크 기업의 고위 경영진이 참여한다.

◆ 美 10·30년물 국채 입찰…장기금리 움직임에 촉각

7일(현지시간) 미국 10년물 국채 입찰이 진행된다. 규모는 390억 달러이며, 대상 국채는 2036년 8월 15일 만기, 표면금리 4.625%의 10년물 국채다.

이어 8일에는 미국 30년물 국채 입찰이 진행된다. 규모는 220억 달러이며, 대상 국채는 2056년 8월 15일 만기, 표면금리 5.125%의 30년물 국채다.

미국 10년물·30년물 국채 입찰은 미국 장기금리의 향방을 가늠할 주요 이벤트다. 입찰 수요가 강해 국채금리가 하락하면 글로벌 유동성 부담이 완화되면서 중국·홍콩 성장주와 기술주에 우호적으로 작용할 수 있다. 반대로 수요가 부진해 장기금리가 상승할 경우 달러 강세와 글로벌 위험자산 선호 약화를 통해 중국 증시에 부담을 줄 가능성이 있다.

◆ 2026년 노벨상, 5~9일 분야별 수상자 공개

2026년 노벨상은 10월 5일 생리의학상을 시작으로 6일 물리학상, 7일 화학상, 8일 문학상, 9일 평화상이 차례로 발표된다.

◆ 상하이거래소, 40개 태양광 기술·성장주 지수 발표

상하이증권거래소와 중정지수유한공사(中證指數有限公司)는 9일 '상정태양광커촹선도지수(上證光伏科創領先指數)'를 정식 발표한다.

해당 지수는 상하이 커촹반과 메인보드에서 연구개발 수준과 성장성이 높은 태양광 분야 상장사 40개 종목을 선정해 구성한다. 특히 커촹반 종목의 비중을 높여 태양광 분야 기술·성장주를 집중적으로 반영하는 것이 특징이다.

◆ 中 LLM 경쟁 가속…스텝펀·문샷AI 잇달아 신모델

중국 AI 대형언어모델(LLM) 스타트업 스텝펀(階躍星辰∙제웨싱천∙STEPFUN)이 15일 정식으로 'Step5 Preview'를 오픈소스화 할 것으로 예상된다.

또 다른 AI 스타트업 문샷AI(月之暗面·Moonshot AI)의 Kimi K3.1은 이르면 10월 출시되며, 100만 토큰의 컨텍스트와 3단계 추론 강도를 지원할 것으로 예상된다. 중국산 모델이 장문 컨텍스트와 추론 비용 측면에서 본격적인 경쟁을 벌이는 것이 주요 관심사다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 인텔, PC용 CPU 가격 또 10% 인상 전망

인텔(Intel)의 PC용 CPU 가격이 10월 5일 다시 약 10% 인상될 것으로 예상된다. 이는 인텔이 2025년 말 이후 단행하는 세 번째 가격 인상이다.

인텔은 2026년 1분기에 약 10% 가격을 올렸으며, 7월에는 일부 소비자용 및 서버용 CPU 가격을 다시 인상했다. 당시 인상폭은 수십 달러에서 1000달러를 웃도는 수준까지 다양했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 인텔(INTC)

◆ 중제욱창, 2700억 규모 A주 현금배당

중국 광모듈 업계 1위 기업 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ/3308.HK)이 2026년 상반기 A주 주주환원 계획을 실시한다고 공시했다.

자사주 계좌 보유 주식을 제외한 A주 총 발행주식 11억1000만 주를 기준으로 전체 주주에게 주당 현금 1.2위안(세전)을 배당한다. 총 현금배당 규모는 13억3100만 위안(세전, 2700억원)이다.

주주명부 확정일은 2026년 10월 9일이며, 배당락일은 2026년 10월 12일이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중제욱창(300308.SZ/3308.HK)

pxx17@newspim.com