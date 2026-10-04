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[중국증시 주간 포인트] 中 9월 외환보유액, 美 9월 비제조업지수, G7 비축유 방출, 세계 AI 서밋, 美 국채 입찰, 中 LLM 신모델, 중제욱창 현금배당 등

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AI 핵심 요약

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  • 중국 매체가 5~11일 주목할 이슈를 4일 제시했다
  • 중국 9월 외환보유액과 미 ISM 비제조업지수 공개가 예정됐다
  • 미·이란 긴장, G7 비축유 방출, AI 서밋도 관심사다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이 기사는 10월 4일 오후 10시38분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 주요 증권∙경제 전문 매체들은 금주(10월 5일~10월 11일) 중국증시와 관련해 눈여겨볼 만한 소식으로 △中 9월 외환보유액 발표…금 매입 22개월째 △美 9월 비제조업지수 발표…연준 금리 경로 가늠 △미·이란 긴장 고조…트럼프 "다음 조치 순조롭게 진행" △사우디·예멘 정부군, 후티 대규모 공세…아람코 타격 △G7, 비축유 1억 배럴 방출…중동발 공급 차질 대응 △세계 AI 서밋 개최…엔비디아∙오픈AI 경영진 참여 △美 10·30년물 국채 입찰…장기금리 움직임에 촉각 △2026년 노벨상, 5~9일 분야별 수상자 공개 △상하이거래소, 40개 태양광 기술·성장주 지수 발표 △ 中 LLM 경쟁 가속…스텝펀·문샷AI 잇달아 신모델 △인텔, PC용 CPU 가격 또 10% 인상 전망 △중제욱창, 2700억 규모 A주 현금배당 등을 꼽았다.  

◆ 中 9월 외환보유액 발표…금 매입 22개월째

중국 9월 말 외환보유액 데이터가 7일 공개된다. 8월 말 외환보유액은 3조4383억3000만 달러였다.

외환보유액 구성과 관련해서는 중국 인민은행의 금 매입 추세도 주목할 만하다. 인민은행은 8월 금 보유량을 늘리며 22개월 연속 금 매입을 이어갔다.

◆ 美 9월 비제조업지수 발표…연준 금리 경로 가늠

5일(미국 동부 현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)가 9월 비제조업지수를 발표한다. 전월치는 55.4였다. 월스트리트저널 조사에 따르면 경제학자들의 중간 전망치는 55.0으로 하락할 것으로 예상된다.

미국 9월 ISM 비제조업지수는 미국 경기의 견조함과 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리인상 가능성을 가늠할 주요 지표다.

지수가 예상치를 웃돌고 신규 주문·고용·물가가 강하게 나타날 경우 미국 국채금리와 달러 상승을 통해 중국 및 홍콩 증시에 부담을 줄 수 있다. 반대로 지수가 예상보다 둔화하고 물가 압력도 완화되면 연준의 추가 긴축 우려가 낮아지면서 중국 성장주와 기술주에는 우호적인 요인이 될 수 있다.

◆ 미·이란 긴장 고조…트럼프 "다음 조치 순조롭게 진행"

신화통신이 미국 언론을 인용해 2일 보도한 내용에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란에 대한 다음 조치가 "순조롭게 진행되고 있다"면서 "이란의 상황이 좋지 않다"고 말했다.

보도에 따르면 미국 정부의 핵심 내각 구성원들은 이날 수 시간 동안 비공개 회의를 열고 이란 전쟁과 사우디아라비아 및 예멘 후티 무장세력 간 충돌에 대한 향후 대응 방안을 논의했다.

◆ 사우디·예멘 정부군, 후티 대규모 공세…아람코 타격

2일 보도에 따르면 미국 관리 2명은 사우디아라비아와 예멘 정부군이 앞으로 며칠 내 후티 무장세력을 대상으로 대규모 공격을 계획하고 있다고 밝혔다.

또한 예멘 후티 무장세력은 현지시간 3일 성명을 통해 사우디 측의 사나 및 예멘 내 다른 지역에 대한 공습에 대응하기 위해 이날 다수의 탄도미사일과 드론을 이용해 사우디 수도 리야드에 위치한 사우디 아람코(Saudi Aramco) 석유회사 목표물을 공격했다고 밝혔다.

◆ G7, 비축유 1억 배럴 방출…중동발 공급 차질 대응

2일(현지시간) 프랑스 대통령궁이 발표한 G7 정상 공동성명에 따르면, G7은 국제에너지기구(IEA)의 조율을 통해 1억 배럴의 전략적 석유 비축유를 방출하기로 했다.

이번 조치는 즉시 시작돼 4개월간 지속된다. 이 기간 G7 회원국과 협력국들은 초기 20일 동안 디젤 비축유를 우선적으로 대규모 방출할 예정이다.

[사진 = 세계 인공지능 서밋] 세계 인공지능 서밋(World Summit AI) 현장 모습.

◆ 세계 AI 서밋 개최…엔비디아∙오픈AI 경영진 참여

제10회 세계 인공지능 서밋(World Summit AI)이 2026년 10월 7일부터 8일까지 네덜란드 암스테르담에서 열린다. 연사로는 OpenAI, 메타(Meta), 구글(Google), 엔비디아(NVIDIA) 등 글로벌 빅테크 기업의 고위 경영진이 참여한다.

◆ 美 10·30년물 국채 입찰…장기금리 움직임에 촉각

7일(현지시간) 미국 10년물 국채 입찰이 진행된다. 규모는 390억 달러이며, 대상 국채는 2036년 8월 15일 만기, 표면금리 4.625%의 10년물 국채다.

이어 8일에는 미국 30년물 국채 입찰이 진행된다. 규모는 220억 달러이며, 대상 국채는 2056년 8월 15일 만기, 표면금리 5.125%의 30년물 국채다.

미국 10년물·30년물 국채 입찰은 미국 장기금리의 향방을 가늠할 주요 이벤트다. 입찰 수요가 강해 국채금리가 하락하면 글로벌 유동성 부담이 완화되면서 중국·홍콩 성장주와 기술주에 우호적으로 작용할 수 있다. 반대로 수요가 부진해 장기금리가 상승할 경우 달러 강세와 글로벌 위험자산 선호 약화를 통해 중국 증시에 부담을 줄 가능성이 있다.

◆ 2026년 노벨상, 5~9일 분야별 수상자 공개

2026년 노벨상은 10월 5일 생리의학상을 시작으로 6일 물리학상, 7일 화학상, 8일 문학상, 9일 평화상이 차례로 발표된다.

◆ 상하이거래소, 40개 태양광 기술·성장주 지수 발표

상하이증권거래소와 중정지수유한공사(中證指數有限公司)는 9일 '상정태양광커촹선도지수(上證光伏科創領先指數)'를 정식 발표한다.

해당 지수는 상하이 커촹반과 메인보드에서 연구개발 수준과 성장성이 높은 태양광 분야 상장사 40개 종목을 선정해 구성한다. 특히 커촹반 종목의 비중을 높여 태양광 분야 기술·성장주를 집중적으로 반영하는 것이 특징이다.

◆ 中 LLM 경쟁 가속…스텝펀·문샷AI 잇달아 신모델

중국 AI 대형언어모델(LLM) 스타트업 스텝펀(階躍星辰∙제웨싱천∙STEPFUN)이 15일 정식으로 'Step5 Preview'를 오픈소스화 할 것으로 예상된다.

또 다른 AI 스타트업 문샷AI(月之暗面·Moonshot AI)의 Kimi K3.1은 이르면 10월 출시되며, 100만 토큰의 컨텍스트와 3단계 추론 강도를 지원할 것으로 예상된다. 중국산 모델이 장문 컨텍스트와 추론 비용 측면에서 본격적인 경쟁을 벌이는 것이 주요 관심사다.

[AI 이미지 = 배상희 기자]

◆ 인텔, PC용 CPU 가격 또 10% 인상 전망

인텔(Intel)의 PC용 CPU 가격이 10월 5일 다시 약 10% 인상될 것으로 예상된다. 이는 인텔이 2025년 말 이후 단행하는 세 번째 가격 인상이다.

인텔은 2026년 1분기에 약 10% 가격을 올렸으며, 7월에는 일부 소비자용 및 서버용 CPU 가격을 다시 인상했다. 당시 인상폭은 수십 달러에서 1000달러를 웃도는 수준까지 다양했다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 인텔(INTC)

◆ 중제욱창, 2700억 규모 A주 현금배당

중국 광모듈 업계 1위 기업 중제욱창(中際旭創∙ZJ Innolight 300308.SZ/3308.HK)이 2026년 상반기 A주 주주환원 계획을 실시한다고 공시했다.

자사주 계좌 보유 주식을 제외한 A주 총 발행주식 11억1000만 주를 기준으로 전체 주주에게 주당 현금 1.2위안(세전)을 배당한다. 총 현금배당 규모는 13억3100만 위안(세전, 2700억원)이다.

주주명부 확정일은 2026년 10월 9일이며, 배당락일은 2026년 10월 12일이다.

▶ 이슈 관련 주목할 종목 : 중제욱창(300308.SZ/3308.HK)

pxx17@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

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최태원, SK지분 9440억 매각…"개인자금 조달" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장과의 재산분할 소송에 필요한 개인 자금을 마련하기 위해 약 9440억원 규모의 SK㈜ 지분을 매각한다. 매각 금액은 지난 7월 파기환송심 재판부가 최 회장에게 노 관장에게 지급하라고 판결한 재산분할금 9440억원과 같은 규모다. 다만 최 회장은 해당 판결에 재상고해 현재 대법원 판단을 기다리고 있다. 2일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 최 회장은 보유 중인 SK㈜ 보통주 165만3924주를 총 9439억9994만원에 처분하는 거래계획을 공시했다. 거래가 완료되면 최 회장의 보유 주식은 1297만5472주에서 1132만1548주로 줄고 지분율은 17.76%에서 15.49%로 낮아진다. SK㈜는 이번 지분 변동에 대해 "최대주주가 재산분할 소송 관련 개인 자금 수요에 대응하기 위한 것"이라고 밝혔다. 최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장 [사진=뉴스핌DB] 최 회장의 매각 규모인 9440억원은 서울고법이 지난 7월 재산분할 파기환송심에서 최 회장이 노 관장에게 지급하라고 판결한 금액과 일치한다. 최 회장은 이후 재상고하면서 9440억원 가운데 7000억원은 다투지 않고 나머지 2440억원에 대해서만 대법원의 판단을 받기로 한 상태다. 지분 매각은 두 갈래로 진행된다. 97만2493주는 주당 55만9387원, 총 5440억원에 전략적 투자자에게 시간외대량매매 방식으로 매각한다. 나머지 68만1431주는 주당 58만7000원, 총 4000억원 규모로 증권사 대상 주가수익스왑(PRS) 거래를 병행한다. 실제 거래는 오는 11월 2일 이뤄질 예정이다. PRS 계약 기간은 3년이다. 기준가격은 주당 58만7000원으로, 향후 거래 상대방이 해당 주식을 처분했을 때 실제 매각 금액과 기준가격의 차이를 서로 정산하는 구조다. 이에 따라 최 회장은 주식을 처분한 이후에도 일정 기간 SK㈜ 주가 변동에 따른 손익을 공유하게 된다. SK는 대규모 주식을 정규장에서 일시에 처분하지 않고 전략적 투자자와 증권사를 대상으로 거래해 시장 영향을 최소화했다고 설명했다. 또 거래 후에도 최 회장이 최대주주 지위를 유지한다고 강조했다. 특수관계인을 포함한 지분율은 거래 전 25.2%에서 22.9%로 낮아진다. 의결권 있는 주식 기준으로는 최 회장 지분율이 23.9%에서 20.8%, 특수관계인 포함 지분율은 33.5%에서 30.5%로 줄어든다. syu@newspim.com 2026-10-02 16:32
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남자양궁, 인도 꺾고 리커브 단체전 金과녁 명중 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 한국 남자 양궁이 여자 단체전의 아쉬움을 씻어내며 한국 양궁의 자존심을 굳건히 지켰다. 김우진(청주시청), 이우석(코오롱), 김제덕(예천군청)이 찰떡 호흡을 과시하며 아시안게임 2연패를 달성했다. 2024 파리 올림픽 단체전 정상에 함께 섰던 세 선수는 다시 한번 아시안게임 무대에서 금빛 과녁을 명중시키며 세계 최강의 저력을 유감없이 증명했다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕(왼쪽부터), 김우진, 이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 시상식에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 김우진, 이우석, 김제덕으로 이뤄진 한국 남자 리커브 대표팀은 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 남자 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5-1(56-56 57-50 56-54)로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 승리를 확정한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 이번 금메달은 앞서 펼쳐졌던 여자 단체전의 충격을 딛고 일어선 결과라 더욱 값졌다. 한국 여자 양궁은 이번 대회 결승에서 인도에 발목을 잡히며 무려 28년 동안 이어져 온 8연패 행진이 중단되는 아픔을 겪었다. 김제덕 역시 앞서 강채영과 나선 혼성 단체전 준결승에서 중국에 패한 뒤 동메달에 머물며 아쉬움을 삼켰다. 그러나 남자 대표팀이 든든하게 중심을 잡으며 분위기를 반전시켰다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김제덕이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=김우진이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=이우석이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전에서 시위를 당기고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 토너먼트 과정은 완벽했다. 16강에서 타지키스탄을 6-0으로 완파한 한국은 8강에서 몽골을 5-3으로 꺾었다. 준결승에서는 대만을 상대로 세트 스코어 6-0 완승을 거두며 결승에 올랐다. 결승전 상대는 이날 여자 단체전에서 한국을 꺾었던 인도였다. 1세트에서 한국은 27대 29로 리드를 내줬으나 뒷심을 발휘해 56-56 동점을 만들며 세트 포인트 1점씩을 나눠 가졌다. [오카자키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=한국 남자 양궁 대표팀 선수들이 2일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 단체 결승전을 마치고 태극기를 들어보이고 있다. 2026.10.2 psoq1337@newspim.com 균형은 2세트에서 곧바로 무너졌다. 한국은 첫 세 발을 모두 10점에 꽂아 넣으며 30점 만점을 기록했다. 인도가 흔들리는 사이 한국은 57점을 기록해 세트 스코어 3-1로 앞서갔다. 3세트에서도 빈틈은 없었다. 한국은 인도가 54점에 그친 사이 56점을 합작하며 승부에 마침표를 찍었다. 이번 우승으로 김우진은 통산 네 번째 아시안게임 금메달을 수확했고 이우석은 통산 세 번째, 김제덕은 두 대회 연속 금메달의 영예를 안았다. 단체전 정상 탈환에 성공한 한국 양궁 대표팀은 3일 열리는 개인전에서 추가 금메달 사냥에 나선다. psoq1337@newspim.com 2026-10-02 15:50

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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