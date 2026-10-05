대체휴일 5일 대구·경북 기온 떨어지고 강풍...건강관리 '유의'

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경북내륙 아침까지 짙은 안개....경북북서내륙·울릉·독도 5~10mm 비

[대구·경북=뉴스핌] 남효선 기자 = 개천절 대체 휴일인 5일 대구와 경북권은 북쪽의 찬 공기가 유입되면서 기온이 전날(4일)보다 5도 가량 낮아지고 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아지겠다. 급격한 기온변화에 따른 건강관리에 유의해야 한다.

또 경북북서내륙과 울릉·독도에 5~10mm의 비가 오겠다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 5일 예상 강수지역과 예상 기온 분포도.[그래픽=기상청] 2026.10.04 nulcheon@newspim.com

대구·경북을 포함한 전국 대부분 지역에서는 5일~6일 오전까지 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

기상청은 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다며 안전거리를 충분히 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전과 안전사고에 각별히 유의할 것을 당부했다.

또 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠고 중부 서해안과 경기 북부 내륙, 강원 북부 내륙에 싸락우박이 떨어지는 곳도 있겠다며 시설물 관리와 안전사고, 농작물 관리에 각별히 주의할 것을 주문했다.

5일 대구와 경북의 기온은 10~24도 분포를 보이겠다.

대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 15도, 경북 봉화 10도, 안동·의성·청송 12도, 상주·영천·영덕 14도, 울진·포항은 15도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 24도, 경북 봉화 19도, 안동·문경 22도, 울진·영천 24도, 포항은 25도로 관측됐다.

5일 새벽(00시)부터 아침(09시) 사이 경북 권 내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다. 감속 운행해 추돌사고 등의 피해가 발생하지 않도록 교통안전에 각별히 유의해야 한다.

nulcheon@newspim.com