DXVX, 김영종 변호사 각자대표 영입 추진

AI 핵심 요약beta
- 디엑스앤브이엑스가 19일 김영종 변호사 영입을 추진했다.
- 회사는 김 변호사를 각자대표이사 후보로 내정했다.
- 해외사업과 R&D 사업화에 법률·준법체계를 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 바이오 헬스케어 및 신약 개발 전문 기업 디엑스앤브이엑스(DXVX)는 김영종 변호사를 각자대표이사 후보로 선임하기 위해 영입을 추진한다고 19일 밝혔다.
회사는 이후 임시주주총회와 이사회 등 관련 절차를 순차적으로 진행할 예정이다. 현 시점에서 선임이 확정된 것은 아니며, 주주총회 일정은 공개되지 않았다.
디엑스앤브이엑스는 연구개발(R&D) 성과의 사업화와 해외 사업 확대 과정에서 발생할 수 있는 법률·정책 리스크에 대응하기 위해 김 변호사를 각자대표이사 후보로 내정했다. 김 변호사는 선임 절차가 마무리되면 해외 사업에 필요한 계약·규제 대응 체계를 정비하고, 라이선스 계약과 사업개발에도 참여한다.
김영종 변호사는 제33회 사법시험에 합격한 사법연수원 23기 출신이다. 법률사무소 송결과 법무법인 호민에서 대표변호사로 활동했으며, 2022년 포스코홀딩스 법무팀장(부사장)에 선임돼 기업 법무와 준법감시(컴플라이언스) 업무를 총괄했다. 이후 코리 법무총괄 부사장을 역임했다.
김영종 변호사는 "대내외 경영환경의 불확실성이 커지는 상황에서 중요한 역할을 제안받아 책임감을 느낀다"며 "향후 관련 절차를 거쳐 대표이사로 선임될 경우 그동안 축적한 법률·정책 및 기업 법무 경험을 바탕으로 리스크 관리와 책임·준법경영 체계를 확립하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.
이어 "디엑스앤브이엑스가 축적한 R&D 성과를 사업 성과로 연결하고 해외 시장으로 확장할 수 있도록 경영 기반을 구축해 회사의 기업가치와 대외 신뢰를 높이는 데 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.
디엑스앤브이엑스는 이번 영입으로 기업 법무와 컴플라이언스 체계를 강화하고, 김 변호사의 법률 전문성이 기술이전 및 라이선싱 계약의 구조 설계와 협상, 지식재산권·규제 리스크 관리에 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다. 회사는 영국 임페리얼칼리지 출신 라이선싱 전문가의 영입도 함께 추진하고 있다.
dconnect@newspim.com