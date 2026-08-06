디엑스앤브이엑스, 남미 공공기관과 KRNA 계약

AI 핵심 요약beta
- 디엑스앤브이엑스가 6일 남미 공공보건기관과 KRNA 5번째 MTA 계약을 체결했다.
- 남미 핵심 백신 생산기관이 10개월 기술 검토 끝에 상온 핵산 안정화 플랫폼 신뢰를 확인했다.
- 상대 기관은 KRNA 안정성 평가 후 라이선스 아웃을 위한 텀시트 협의와 본계약을 추진할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 바이오 헬스케어 기업 디엑스앤브이엑스(DXVX)가 상온 초장기 보관 핵산 안정화 기술 플랫폼 'KRNA'의 다섯 번째 물질이전계약(MTA)을 체결했다고 6일 밝혔다.
이번 계약은 지난 7월 아르헨티나 바이오 제약사와 맺은 남미 지역 첫 물질이전계약에 이어 단기간 내 성사된 추가 계약이다. 회사는 해외 공공기관과 체결한 첫 계약으로, KRNA 기술의 경쟁력이 민간 기업을 넘어 공공 보건 분야에서도 인정받고 있다고 설명했다.
회사에 따르면 계약 대상 기관은 지난해 10월 첫 미팅 이후 약 10개월 동안 기술 검토를 진행한 끝에 이번 계약을 체결했다. 회사에 따르면 상대 기관의 여러 부서가 장기간 기술을 면밀히 검토한 결정으로, 기술에 대한 높은 신뢰가 전제된 계약이다.
계약 대상 기관은 남미에서 가장 영향력 있는 공공 보건기관 중 하나로 백신을 직접 생산해 남미 전역에 공급하고 있다. 팬데믹 시기에는 글로벌 빅파마의 코로나19 백신 생산에 참여했으며, 현재는 mRNA 백신 기술 개발을 위한 중남미 핵심 거점 역할을 수행 중이다. 기관명은 양사의 합의에 따라 공개하지 않기로 했다.
KRNA는 mRNA 백신을 비롯해 RNA 기반 치료제, DNA 백신, 압타머, 유전자 치료제, 유전자 가위 등 다양한 핵산 기반 모달리티에 적용할 수 있는 기술이다. 핵산 의약품의 보관과 유통 과정에서 발생하는 한계를 극복할 수 있다. 특히 초저온 콜드체인 유지가 어려운 지역일수록 상온 보관 기술의 효용이 크다는 점에서, 열대·아열대 기후와 접근성이 낮은 내륙 지역을 광범위하게 포함한 남미 시장에서 기술 수요가 높게 나타나고 있다.
물질 이전이 완료되면 계약 상대 기관은 KRNA 물질을 활용해 자체 프로토콜에 따른 안정성 시험 및 평가를 진행할 예정이다. 해당 과정은 라이선스 아웃을 위한 핵심 검증 단계로, 회사는 평가 결과를 바탕으로 텀시트 협의를 거쳐 본계약 협상이 본격화될 것으로 기대하고 있다.
디엑스앤브이엑스 관계자는 "1년 가까이 논의를 이어온 파트너와 맺은 계약인 만큼 의미가 남다르다"며 "평가 이후 단계도 한층 속도감 있게 진행될 것으로 기대한다"고 말했다.
nylee54@newspim.com