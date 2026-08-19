에어레인, KIND 국제감축 타당성조사 선정

AI 핵심 요약beta
- 에어레인은 18일 KIND 국제감축사업 타당성조사 지원에 선정돼 협약했다.
- 인도네시아 유전 플레어가스로 청정수소·연료전지 사업을 검토했다.
- 에어레인은 CO2 포집·바이오가스 기술로 감축실적 확보를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 기체분리막 솔루션 전문기업 에어레인은 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND)가 주관하는 국제감축사업 타당성조사 지원사업에 선정돼 지난 18일 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.
KIND는 국내 기업의 해외 인프라·도시개발 사업 진출을 지원하기 위해 설립된 국토교통부 산하 공공기관이다. 국제감축사업 타당성조사 지원사업은 국내 기업이 수행하는 국토교통 분야(건물·교통·건설 등) 온실가스 국제감축사업 가운데 국가온실가스감축목표(NDC) 달성에 활용할 수 있는 국제감축실적 확보가 가능한 사업에 타당성 조사 비용을 지원하는 사업이다.
협약식에는 위정욱 에어레인 최고재무책임자(CFO)와 KIND 관계자가 참석했다. 조사 대상은 인도네시아 동칼리만탄주 유전에서 발생하는 플레어가스를 활용한 청정수소 생산 및 연료전지 발전사업이다.
플레어가스는 유전에서 원유를 채굴할 때 안전을 위해 소각 처리하는 유휴가스로, 소각 시 온실가스 배출 원인이 되지만 포집해 활용하면 에너지 자원으로 쓸 수 있다.
에어레인은 바이오가스 농축·정제 기술과 이산화탄소 포집 기술을 활용해 플레어가스를 포집·농축한 뒤 수소를 추출한다는 구상이다. 수소 추출 과정에서 발생하는 이산화탄소도 포집해 감축 실적을 확보하는 방식이다.
타당성 조사는 약 6~8개월에 걸쳐 진행된다. 에어레인은 사업성이 확보되는 것으로 확인되면 컨소시엄을 구성해 본사업을 추진할 계획이라고 밝혔다.
하성용 에어레인 대표이사는 "이번 지원사업 선정은 당사가 보유한 이산화탄소 포집 기술과 바이오가스 농축·정제 기술이 온실가스 감축에 기여할 수 있음을 정부 관계부서로부터 인정받은 결과"라며 "앞으로도 해외 이산화탄소 감축사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.
에어레인은 기체 분리·정제 기술을 기반으로 연료전지 및 산업 공정의 이산화탄소 포집·활용(CCUS), 바이오가스 고질화, 수소 생산·정제 분야에서 사업을 하고 있다.
dconnect@newspim.com