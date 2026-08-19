현대엘리베이터, 고속용 인버터 'WB250' 녹색기술인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 현대엘리베이터가 19일 고속용 WB250의 친환경 인증을 받았다.
- WB250은 전력 회수로 조명·냉방에 재사용했다.
- 일반 인버터보다 최대 64% 에너지를 절감했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대엘리베이터가 고속 엘리베이터용 전력회생형 인버터의 친환경 기술 인증을 확보했다.
현대엘리베이터는 최근 고속 엘리베이터에 적용되는 전력회생형 인버터 'WB250'으로 녹색기술인증과 녹색기술제품 확인을 획득했다고 19일 밝혔다.
전력회생형 인버터는 엘리베이터 운행 과정에서 발생하는 전력을 회수해 건물의 조명과 냉방설비 등에 재사용하는 기술이다. 현대엘리베이터에 따르면 일반 인버터 대비 최대 64%의 에너지 절감 효과를 낼 수 있다.
WB250에는 전력 변환 효율을 높인 '3-Level 인버터 구조의 전력회생형 구동 제어 기술'이 적용됐다. 대용량 전력을 사용하는 고속 엘리베이터의 에너지 효율 개선에 초점을 맞췄다.
현대엘리베이터는 2024년 중저속 인버터에 이어 이번에 고속용 제품까지 녹색기술 인증을 확대했다. 인증 유효기간은 2030년 7월 22일까지다.
현대엘리베이터는 전력회생형 인버터 외에도 불필요한 운행을 줄이는 행선층 예약시스템과 인공지능(AI) 군관리 시스템 등 에너지 절감 기술을 개발하고 있다.
현대엘리베이터 관계자는 "친환경 제품 적용 범위를 넓힌 만큼 승강기 운행 과정의 에너지 사용을 줄이고 효율을 높이는 기술을 지속 개발하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com