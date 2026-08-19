한화 K9, 美 육군 자주포 사업 관문 넘었다

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 18일 미국육군 MTC 시제품 계약을 따냈다.
- 계약은 1억30만달러 규모로 최대 18대 공급 가능하다.
- 미육군은 시험 뒤 M777 대체 여부를 결정할 예정이라고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
운용평가 거쳐 제식 채택 경쟁 본격화
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화에어로스페이스가 미국 육군의 차세대 자주포 사업인 '기동 전술포(Mobile Tactical Cannon·MTC)' 프로그램의 시제품 개발 계약을 따냈다. K9 계열 자주포가 세계 최대 방산시장인 미국에서 사업 확대 가능성을 열었다는 의미가 있다.
미국 육군은 18일(현지시간) 한화에어로스페이스의 미국 법인인 한화디펜스USA와 MTC 프로그램 시제품 개발을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 금액은 약 1억30만달러며 추가 옵션을 포함한 누적 계약 규모는 약 2억6290만달러다.
이번 계약은 미 육군이 추진 중인 장거리 화력 현대화 사업의 일환이다. 한화디펜스USA는 우선 차륜형 자주포 시제품 6대를 공급하고 이후 최대 12대를 추가 공급할 수 있는 옵션을 확보했다. 계약에 따라 최대 18대의 시제품이 향후 약 4년 동안 성능시험과 장병 운용평가에 투입될 예정이다.
미 육군은 실제 전투환경을 가정한 시험을 통해 화력과 기동성, 신뢰성, 정비성 등을 평가할 계획이다. 시험 결과를 토대로 향후 제식 채택 여부를 결정하며 최종 채택될 경우 일부 부대에서 운용 중인 M777 견인포를 대체할 수 있다고 설명했다.
미 육군은 이번 계약에 앞서 여러 업체를 대상으로 시장조사와 시연 평가를 진행했고, 이를 통해 즉시 활용 가능한 기동형 자주포 기술을 검증했다고 밝혔다. 한화가 이번 시제품 계약을 확보하면서 글로벌 방산업체들과 경쟁하는 미국 육군 차세대 포병체계 사업에서 한 단계 앞서 나가게 된 셈이다.
heoneykim@newspim.com