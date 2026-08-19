갤럭시아머니트리, 모니모페이 결제 지원

AI 핵심 요약beta
- 갤럭시아머니트리가 19일 모니모페이에 머니트리카드basic 등록 결제를 시작했다.
- 이용자는 앱에 카드 정보를 등록해 온라인과 오프라인에서 간편결제할 수 있다.
- 회사는 9월 30일까지 결제 고객 대상 경품과 포인트 행사를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디지털금융기업 갤럭시아머니트리는 삼성카드가 운영하는 모바일 간편결제 서비스 '모니모페이(monimo Pay)'에 '머니트리카드basic'을 등록해 결제할 수 있는 서비스를 시작한다고 19일 밝혔다.
머니트리카드basic은 무기명 삼성카드다. 이번 연동으로 머니트리카드basic 이용자는 모니모페이를 통해 온라인과 오프라인 가맹점에서 간편결제를 이용할 수 있다. 온라인 결제 시 카드 정보를 반복 입력해야 했던 절차도 줄었다.
머니트리카드 충전액은 2026년 6월 기준 약 240억원이며, 회원 수는 42만명을 넘어섰다.
머니트리카드basic의 모니모페이 등록은 머니트리 앱 또는 모니모 앱에서 할 수 있다. 모니모 앱에서 카드 정보를 입력해 등록한 뒤 '모니모페이' 화면에서 머니트리카드를 선택하고 결제 비밀번호 6자리를 입력하면 결제가 이뤄진다. 다만 모니모 앱이 설치돼 있고 머니트리카드가 머니트리 앱에 등록돼 있어야 한다.
갤럭시아머니트리는 서비스 개시를 기념해 19일부터 오는 9월 30일까지 결제 고객을 대상으로 행사를 진행한다. 머니트리카드basic으로 모니모 간편결제를 이용해 건당 10만원 이상 결제한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲롯데백화점 상품권 100만원권 1명 ▲20만원권 7명에게 경품을 제공한다. 같은 기간 건당 3만원 이상 결제한 고객 전원에게는 머니트리포인트 3000원을 1인 1회 지급한다.
두 행사의 조건을 모두 충족하면 경품 추첨과 포인트 지급을 중복으로 받을 수 있다. 당첨자 발표와 포인트 지급은 오는 10월 15일 진행되며, 세부 내용은 머니트리 앱 내 행사 페이지에서 확인할 수 있다.
갤럭시아머니트리 관계자는 "머니트리카드는 이용자와 결제 규모가 증가하고 있다"며 "이번 모니모페이 연동을 통해 무기명 카드 이용자의 온라인 결제 편의성을 높이고 결제 접점을 확대하겠다"고 말했다.
갤럭시아머니트리는 머니트리카드 결제 시 유틸리티 토큰 갤럭시아(GXA)를 지급하는 방안을 검토하고 있으며, 머니트리카드 회원 대상 혜택도 확대할 계획이라고 밝혔다.
dconnect@newspim.com