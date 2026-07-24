갤럭시아머니트리, 머니트리 앱 기반 GXA 생태계 서비스 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 금융기업 갤럭시아머니트리가 생활금융 플랫폼 머니트리 앱을 중심으로 자체 디지털자산 GXA의 생태계 확대에 나선다고 24일 밝혔다.

회사에 따르면 블록체인 지갑 서비스인 갤럭시아월렛과 머니트리 앱 간 서비스 연계를 추진하고 GXA 활용 기반을 확대할 계획이다. 갤럭시아월렛은 탈중앙형 블록체인 지갑으로 GXA를 비롯한 디지털자산의 보관·전송과 대체불가토큰(NFT) 관리 기능을 제공한다.

머니트리 앱은 휴대폰 결제, 신용카드, 계좌, 상품권, 포인트 등을 기반으로 결제, 송금, 쿠폰, 선불카드 등 다양한 생활금융 서비스를 제공하는 회사의 대표 플랫폼이다. 누적 다운로드 500만건 이상을 기록했다.

[사진=갤럭시아머니트리]

이번 추진은 머니트리 앱의 생활금융 서비스와 갤럭시아월렛의 디지털자산 관리 기능을 연결해 GXA 활용 범위를 생활금융 영역으로 확대하는 데 목적이 있다. 이용자는 향후 머니트리 앱에서 GXA 기반 리워드와 다양한 디지털 서비스 혜택을 보다 쉽게 이용할 수 있게 된다.

회사는 우선 머니트리 앱에서 갤럭시아월렛 접근성과 서비스 안내를 강화하고 GXA 리워드 및 보유 현황 등 이용자 편의 기능을 확대하는 방안을 검토 중이다. 이후 관련 법령과 이용자 보호 기준을 준수하는 범위에서 리워드, 결제, 생활금융 서비스 등으로 GXA 활용 범위를 단계적으로 넓혀갈 계획이다.

GXA는 현재 머니트리 앱 내 '머니클럽'에서 마케팅 및 리워드 수단으로 운영되고 있다. 회사는 GXA를 생활금융 플랫폼 내 리워드 수단으로 고도화하고 향후 디지털자산 결제 인프라와 연계 가능한 서비스 모델을 확대해 나갈 방침이다.

갤럭시아머니트리 관계자는 "서클(Circle)의 ARK코인 발행을 비롯해 최근 글로벌 스테이블코인 생태계는 다양한 유틸리티 디지털자산과의연계를 통해 실사용 기반을 확대하는 방향으로 진화하고 있다"며 "생활금융 플랫폼과 디지털자산을 연결하는 것은 이용자 경험을 확장하는 동시에 GXA의 활용 가치를 높여 머니트리 앱 이용자에게 더 큰 가치를 제공할 것으로 기대한다"고 말했다.

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