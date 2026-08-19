제주 서부권 주거단지 '테라팰리스 제주' 분양 본격화

AI 핵심 요약beta
- 제주 서부권 테라팰리스 제주가 분양을 시작했다.
- 전 세대 오션뷰 특화 설계로 바다를 조망했다.
- 올레길·학교 인접해 실거주와 세컨드하우스 수요가 모였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 제주특별자치도 서부권 일대에 건립되는 주거단지 '테라팰리스 제주'가 본격적인 분양 일정을 진행 중이라고 밝혔다.
해당 단지는 제주 서부권의 자연 입지를 반영해 전 세대에서 바다를 조망할 수 있는 오션뷰(Ocean View) 특화 설계를 적용한 것이 주요 특징이다. 입주민의 일상 동선과 실내 체류 비중이 높은 거실 및 주요 침실을 중심으로 바다 전경을 직접 조망할 수 있도록 배치하여 채광과 개방감을 확보했다.
단지 설계와 내부 인테리어는 현대적인 디자인을 바탕으로 입주자의 생활 편의성을 고려한 맞춤형 평면 구성이 적용됐다. 공간 활용도를 높이기 위해 실내 수납 시스템을 다양화했으며, 단지 내 공용 공간 역시 입주민 간 편의와 휴식을 도모할 수 있도록 계획됐다.
주변 환경을 살펴보면 단지 인근으로 제주의 대표적인 도보 여행 코스인 올레길이 인접해 있어 해안과 숲이 어우러진 자연 속에서 산책 및 야외 여가 활동을 누릴 수 있는 여건을 갖췄다.
생활 및 교육 인프라도 단지 인근에 마련돼 있다. 초·중·고등학교가 위치해 통학이 가능하며, 다양한 국제학교가 밀집한 제주 영어교육도시가 인근에 자리해 있어 관련 교육 인프라를 연계해 이용할 수 있는 지리적 이점을 갖추고 있다.
이러한 지리적·설계적 특성으로 인해 자녀 교육 여건과 자연 친화적 주거 환경을 동시에 필요로 하는 30·40대 학부모 중심의 실거주 수요는 물론, 타지역에서 휴양과 거주를 겸하기 위한 세컨드 하우스 수요층의 관심이 함께 형성되고 있다는 것이 관계자의 설명이다.
ohzin@newspim.com