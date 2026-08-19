씨엔알리서치, 'RWE 실무 로드맵' 교육 세션 개최

AI 핵심 요약beta
- 씨엔알리서치가 9월 1일 RWE 실무 교육을 연다고 밝혔다.
- 이번 세션은 RWE 기획부터 데이터 정제·분석까지 다룬다.
- IRB·DRB 절차와 사례 중심 가이드도 무료로 제공한다.
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이수 요건 충족 시 법정교육 지원
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨엔알리서치는 오는 9월 1일 실제임상근거(RWE) 연구의 전 과정을 다루는 'RWE 실무 로드맵' 교육 세션을 개최한다고 19일 밝혔다.
이번 세션은 지난달 진행한 'RWE 웨비나'의 후속 교육이다. 회사는 당시 참가자들로부터 RWE 수행 과정과 병원 데이터 활용에 대한 추가 강의 요청이 이어져 실무 중심으로 이번 교육을 마련했다고 설명했다.
교육은 RWE 연구 기획부터 연구 질문과 설계, 병원 데이터 확보와 정제·표준화, 분석 결과 도출 과정까지 다룬다.
메디플렉서스 리얼월드 인사이트팀 임수빈 책임리더가 연사로 참여한다. 교육 시간은 총 120분이며 ▲Part 1. RWE 이해하기 ▲Part 2. RWE Study 시작하기: 연구 질문·설계·Feasibility ▲Part 3. 병원 RWD 다루기: 데이터 확보·정제 등 3개 파트로 구성된다.
세션에서는 병원 데이터 확보를 위한 기관생명윤리위원회(IRB)와 데이터심의위원회(DRB) 절차, 데이터 정제 및 표준화 방법, 분석 결과 도출 과정 등을 단계별로 다룰 예정이다.
최윤정 씨엔알리서치 QM팀 상무는 "실제 사례와 현장 인사이트를 바탕으로 기존 GCP에 따른 모니터링 경험을 RWE 연구 특성에 맞게 확장하고, RWE·RWD 기반 연구에 대한 업무 이해도와 실무 적용 역량을 높일 수 있는 실행 가이드라인을 제공할 것"이라고 말했다.
이번 교육은 식품의약품안전처 모니터요원 종사자 교육의 일환으로 무료로 제공된다. 참가자는 C&R Academy 홈페이지에서 '[모니터요원 심화/보수] Real-World Evidence(RWE) 실무 이해 [2H] 과정'을 선택해 신청하고 수강할 수 있다.
RWE·RWD 연구에 관심 있는 업계 관계자는 세션에 등록할 수 있다. 온라인 출석률 등 이수 요건을 충족한 참석자에게는 식약처 법정교육 이수지원 혜택이 제공된다.
dconnect@newspim.com