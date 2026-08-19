"영우디에스피, 반도체 검사장비 국산화…추가 수주 기대" - 아리스

AI 핵심 요약beta
- 아리스는 19일 영우디에스피가 반도체 검사장비 국산화와 신규 수주를 확보했다고 봤다.
- 영우디에스피는 VEGA S-1000으로 웨이퍼 범프 3D 검사장비 시장에 진출했다.
- 국내 실증이 추가 수주로 이어지면 반도체 매출 확대가 기대된다고 했다.
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반도체 장비 신규 수주 10.9억원, 국내 업체서 실증 테스트 진행
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 독립리서치 기관 아리스(ARIS)는 19일 영우디에스피가 반도체 검사장비 국산화에 성공한 데 이어 상반기 신규 수주를 확보한 점에 주목하며, 국내 반도체 업체에서 진행 중인 실증 테스트가 향후 추가 수주로 이어질 가능성이 있다고 분석했다.
영우디에스피는 디스플레이 검사장비 사업에서 축적한 광학·제어 기술을 바탕으로 반도체 웨이퍼 범프(Wafer Bump) 3차원(3D) 검사장비 'VEGA S-1000'을 개발해 반도체 장비 시장에 진출했다.
아리스에 따르면 VEGA S-1000은 반도체 첨단 패키징 공정에 필요한 웨이퍼 범프의 형상과 결함을 검사하는 장비다. 기존 시장에서는 이스라엘 C사와 미국 K사 등 해외 장비업체가 관련 장비를 공급해 왔다.
영우디에스피는 VEGA S-1000에 자체 개발한 광시야 광학계와 고속 데이터 처리 알고리즘을 적용했다. 회사에 따르면 VEGA S-1000은 시간당 103장의 웨이퍼를 처리할 수 있으며, 이는 당초 목표치의 2배가 넘는 수준이다. 검사 정밀도 역시 개발 목표치를 상회했다.
아리스는 영우디에스피가 올해 상반기 반도체 장비 부문에서 10억9000만원의 신규 수주를 확보한 점을 긍정적으로 봤다. 기존 디스플레이 검사장비 사업을 넘어 반도체 검사장비로 사업 영역을 넓히는 첫 성과라는 평가다.
현재 국내 반도체 업체에서는 VEGA S-1000을 활용한 실증 테스트가 진행되고 있다. 아리스는 실증이 실제 수주와 고객사 레퍼런스 확보로 이어질 경우 반도체 장비 부문의 매출 확대 가능성이 있다고 전망했다.
영우디에스피의 상반기 연결 기준 매출액은 399억원으로 전년 동기 대비 49.9% 증가했다. 영업이익은 36억7000만원으로 흑자전환했으며 당기순이익은 48억5000만원을 기록했다.
상반기 말 수주잔고는 약 419억원이다. 아리스는 기존 디스플레이 검사장비 사업의 수주잔고를 바탕으로 하반기 실적 기반을 확보하고 있다고 평가했다.
이재모 아리스 연구원은 "영우디에스피는 디스플레이 검사장비 사업을 기반으로 반도체 검사장비 시장 진출을 추진하고 있다"며 "현재 진행 중인 반도체 검사장비가 레퍼런스와 추가 수주로 이어질 경우 매출 확대와 기업가치 재평가 가능성이 있다"고 강조했다.
dconnect@newspim.com