건보공단, 모바일 앱 이의신청 서비스 도입…권리구제 절차 간소화

AI 핵심 요약beta
- 건보공단이 19일 모바일앱 이의신청을 시작했다
- 본인인증 개인은 접수와 결과 확인이 가능하다
- 방문·우편 불편 줄여 권리구제 편의가 높아졌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 그동안 지사 방문이나 우편·팩스 등으로만 가능했던 건강보험 이의신청을 앞으로는 건보공단 모바일 앱을 통해 손쉽게 접수하고 결과까지 확인할 수 있게 됐다.
국민건강보험공단은 지난 3일부터 국민 이용 편의를 확대하기 위해 건보공단 모바일 앱에서 건강보험 이의신청 기능을 제공한다고 19일 밝혔다.
건강보험 이의신청은 공단의 처분에 이의가 있는 경우 처분의 적정성을 심사받을 수 있도록 마련된 권리구제 제도다. 건강보험 업무와 연금보험료 징수 업무(심사청구)에 대해 신청할 수 있다.
그동안 건강보험 이의신청(심사청구 포함)은 공단 지사를 방문하거나 우편·팩스, 건보공단 누리집을 통해 신청해야 했다. 이번 서비스 도입으로 본인인증이 가능한 개인은 건보공단 모바일 앱에서도 이의신청을 할 수 있게 됐다.
아울러 이용자는 신청 이후 진행절차와 처리 결과도 실시간으로 확인할 수 있다. 건보공단은 직접 방문하거나 별도로 서류를 제출해야 하는 불편이 줄어들어 국민의 이용 편의와 권리구제 절차의 행정 효율성이 높아질 것으로 기대된다고 했다.
건보공단 관계자는 "이번 모바일을 통한 이의신청 서비스 도입으로 국민이 일상에서 온라인과 오프라인의 구분 없이 편리하게 권리구제 행정서비스를 이용할 수 있게 됐다"며 "모바일 이의신청이 원활하게 정착될 수 있도록 지속적인 모니터링을 통해 오류발생을 사전 차단하고 안정적인 제도 운영에 최선을 다하겠다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com