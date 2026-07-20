강청희 건보공단 이사장, 리부트 건강보험 선언…"건강보험 존재 이유 다시 세울 것"

"건강보험 미래 다시 설계해야 할 때"

"국민 중심으로 조직, 재정, 운영 혁신"

"의료·요양·돌봄 하나의 체계로 연결"

"AI 기반으로 건보공단 미래 바꿀 것"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 강청희 국민건강보험공단 이사장은 20일 "건강보험의 미래를 다시 설계해야 할 때"라며 "저는 이를 '리부트 건강보험'이라고 선언한다"고 했다.

강 이사장은 "리부트는 단순한 제도 개편이 아니다"라며 "건강보험의 존재 이유를 다시 세우고 국민 중심으로 서비스와 조직, 재정과 운영체계를 처음부터 다시 혁신하는 국가 프로젝트"라고 설명했다.

강 이사장은 이날 이 같은 내용을 취임사에서 밝혔다.

강청희 국민건강보험공단 이사장

강 이사장은 "건강보험은 단순히 진료비를 지급하는 보험제도가 아니다"라며 "질병 때문에 삶이 무너지지 않도록, 경제적 이유 때문에 치료를 포기하지 않도록, 고령과 장애 앞에서도 마지막까지 인간다운 삶을 살아갈 수 있도록 지켜주는 대한민국 공동체의 약속"이라고 했다.

그는 "그러나 우리는 새로운 시대적 도전에 직면해 있다"며 "초고령사회, 만성질환의 증가, 보험재정의 지속가능성에 대한 불안, 그리고 인공지능(AI)이 이끌어 갈 의료혁명 등 급변하는 세계 환경이 바로 그것"이라고 했다.

그러면서 "이제는 변화에 대응하는 수준을 넘어서 건강보험의 미래를 다시 설계해야 할 때"라며 "재설계에 가까운 혁신으로 재시동을 걸어야 한다"고 했다. 그는 "저는 이를 '리부트 건강보험'이라고 선언한다"고 했다.

강 이사장은 "리부트는 단순한 제도 개편이 아니다"라며 "건강보험의 존재 이유를 다시 세우고 국민 중심으로 서비스와 조직, 재정과 운영체계를 처음부터 다시 혁신하는 국가 프로젝트"라고 설명했다. 그는 "건강보험은 이제 치료를 보장하는 제도에서 건강한 삶을 설계하는 제도로 진화해야 한다"고 했다.

강 이사장은 "국민이 병원에 간 이후를 지원하는 제도를 넘어 병들기 전에 예방하고 건강을 유지하도록 돕고 건강한 노후와 돌봄까지 함께 책임지는 생애주기 건강보장체계로 발전해야 한다"고 했다. 그는 "그것이 리부트 건강보험이 지향하는 미래"라고 강조했다.

혁신 방향에 대한 계획도 이어졌다. 강 이사장은 영역별로 분절된 제도와 행정을 지적하면서 벽을 허무는 것이 새로운 역할이라고 했다.

강 이사장은 "의료·요양·돌봄 서비스를 하나의 체계로 연결해 국민이 여러 기관을 전전하지 않아도 필요한 서비스를 적시에 제공받는 세상이 되도록 건강보험과 장기요양보험, 지역사회 통합돌봄을 하나로 연결하는 국가 건강복지플랫폼을 구축하겠다"며 "건보공단이 국민 삶의 가장 든든한 동반자가 되는 세상을 만들겠다"고 했다.

이어 "AI 기반으로 공단의 미래를 바꾸겠다"며 "AI는 선택이 아니라 필연적인 시대의 표준"이라고 했다. 그러면서도 그는 "공공기관의 AI는 사람을 대체하는 기술이 되면 안 된다"며 "사람을 더욱 잘 돌보기 위한 기술이어야 한다"고 했다.

강 이사장은 "건보공단은 세계 최고 수준의 건강보험 빅데이터를 보유하고 있다"며 "AI와 데이터를 활용해 질병 위험을 미리 예측하고 건강 이상 신호를 조기에 발견하며 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고 재정 누수와 부당청구를 더욱 정밀하게 관리하겠다"고 발언했다.

강 이사장은 "건보공단을 AI 기반의 혁신적인 서비스로 사람들에게 유용하고 가치 있는 공공서비스의 모범을 만들겠다"며 "AI는 사람들을 도와 더 정교하고 정확하게 업무를 수행할 수 있도록 지원해 주고 사람들은 AI를 활용해서 적재 적시에 국민들에게 만족감 높은 서비스를 제공하겠다"고 설명했다.

건강보험 재정에 대해 강 이사장은 "재정을 더욱 과학적으로 관리하겠다"며 "불필요한 지출은 줄이고 정말 필요한 국민에게는 더욱 두텁게 지원하겠다"고 했다. 그는 "보험료 부과의 공정성을 높이고 생계형 체납자는 보호하며 건강보험의 지속가능성을 다음 세대까지 이어가겠다"고 선언했다.

sdk1991@newspim.com