현대해상, '소비자보호헌장' 제정…소비자 권익 보호 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대해상이 19일 소비자보호헌장을 제정했다.
- 금융소비자보호법 이후 소비자 중심 원칙을 강화했다.
- 5대 실천원칙으로 임직원 업무기준을 세웠다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대해상이 금융소비자보호법 제정 이후 높아진 사회적 요구에 부응하고 소비자 중심의 업무 원칙을 정립하기 위해 '소비자보호헌장'을 제정했다고 19일 밝혔다.
현대해상은 1996년 손해보험업계 최초로 선포했던 '고객만족헌장'의 정신을 이어받아 변화된 금융환경에 맞춰 소비자 권익 보호를 강화하고자 이번 헌장을 마련했다.
소비자보호헌장은 소비자 권익 보호와 고객 만족을 최우선 가치로 삼고 공정하고 신속한 업무 처리와 존중의 자세를 통해 고객의 안전한 삶을 돕는 파트너로 거듭나겠다는 내용을 담았다.
아울러 현대해상은 헌장에 담긴 가치를 실현하기 위해 ▲소비자 중심 ▲공정·신속 ▲존중·공감 ▲사전 예방 ▲소비자 정보 보호를 5대 핵심 실천원칙으로 수립해 임직원들의 업무 판단 기준으로 활용하도록 했다.
이번 헌장은 현대해상의 기업가치체계인 'Hi-Value'를 반영해 금융소비자보호 내부통제위원회 의결을 거쳐 확정됐다. 지난 7월 24일 열린 하반기 경영전략세미나에서는 대표이사를 포함한 전 임원과 부서장이 헌장을 제창하며 실천 의지를 다졌다.
현대해상 관계자는 "소비자보호헌장이 업무 전반에 실질적으로 자리 잡을 수 있도록 가이드라인 수립과 시스템 개선 등 후속 작업을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com