가계신용 첫 2000조원 돌파, 주택대출에 신용대출까지 동반 증가

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2분기 25.9조 늘어 2021년 3분기 이후 최대폭

주택관련대출 12.2조·기타대출 12.8조↑

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 우리나라 가계신용 잔액이 사상 처음으로 2000조원을 넘어섰다. 주택 거래 증가로 주택관련대출이 늘어난 데다 신용대출까지 이례적으로 확대되면서 2분기 가계신용 증가폭은 2021년 3분기 이후 최대를 기록했다.

한국은행이 19일 발표한 '2026년 2/4분기 가계신용(잠정)'에 따르면 올해 6월 말 기준 가계신용 잔액은 2019조8000억원으로 전분기 말보다 25조9000억원 증가했다. 가계신용은 가계대출과 판매신용을 합한 개념으로 잔액은 관련 통계 작성 이후 최대 규모다.

가계신용 증가폭은 올해 1분기 14조8000억원에서 2분기 25조9000억원으로 확대됐다. 이는 2021년 3분기(34조8000억원) 이후 가장 큰 증가폭이다.

김성준 한국은행 경제통계1국 금융통계팀장은 "주택관련대출과 기타대출이 각각 12조2000억원, 12조8000억원 늘어 두 항목에서 거의 절반씩 증가했다"고 설명했다.

[자료=한국은행]

가계신용 증가세는 가계대출이 주도했다. 2분기 말 가계대출 잔액은 1891조3000억원으로 전분기보다 24조9000억원 늘었다. 증가폭은 1분기 13조4000억원에서 두 배 가까이 확대되며 2021년 3분기(34조6000억원) 이후 최대를 기록했다.

상품별로는 주택관련대출과 기타대출이 동시에 확대됐다. 주택담보대출과 전세자금대출, 집단대출 등을 포함한 주택관련대출 잔액은 1190조8000억원으로 전분기보다 12조2000억원 증가했다. 증가폭은 1분기 8조1000억원에서 4조1000억원 확대됐다.

주택 매매거래 증가와 기존 분양 사업장의 집단대출 수요가 영향을 미쳤다. 수도권 아파트 매매거래량은 올해 1월 2만3000호에서 3월 2만7000호, 4월 2만8000호, 5월 2만9000호, 6월 3만호로 대체로 증가했다.

김 팀장은 "2분기 주택 매매 거래량이 크게 늘었고 그 영향으로 주택관련대출이 증가했다"며 "이전에 분양됐던 사업장의 집단대출 수요도 일부 있었다"고 말했다.

특히 신용대출 등을 포함한 기타대출 증가폭이 크게 확대됐다. 2분기 말 기타대출 잔액은 700조5000억원으로 전분기보다 12조8000억원 늘어 주택관련대출 증가액(12조2000억원)을 웃돌았다. 1분기 증가액(5조4000억원)의 두 배를 넘었으며 2021년 3분기(13조7000억원) 이후 최대 증가폭이다.

기타대출 증가는 예금은행의 신용대출과 증권사 신용공여가 이끌었다. 예금은행 기타대출은 1분기 6000억원 감소에서 2분기 6조5000억원 증가로 전환했다.

김 팀장은 "2분기까지 주식시장 상황이 좋았기 때문에 주식 투자 수요와 관련한 자금 수요가 있었던 것으로 볼 수 있다"며 "신용대출 증가 규모는 기존 흐름과 비교하면 상당히 이례적이었다"고 평가했다.

기관별로는 예금은행 가계대출이 1분기 2000억원 감소에서 2분기 13조3000억원 증가로 전환했다. 주택관련대출 증가액이 3000억원에서 6조8000억원으로 확대된 데다 기타대출도 증가세로 돌아선 영향이다.

반면 저축은행·상호금융·신협·새마을금고 등 비은행예금취급기관 가계대출은 3조1000억원 늘어 1분기(8조2000억원)보다 증가폭이 축소됐다. 주택관련대출 증가액이 10조6000억원에서 3조6000억원으로 줄었다.

김 팀장은 "비은행예금취급기관의 경우 2분기에 감독당국과 정부의 대출 관리 기조가 좀 더 강화된 영향이 있었던 것으로 보인다"며 "예금은행은 주택관련대출과 기존에 분양된 사업장의 집단대출 수요 등이 영향을 미치면서 기관별로 차이가 나타났다"고 설명했다.

기타금융기관의 가계대출은 8조6000억원 늘어 1분기(5조5000억원)보다 증가폭이 확대됐다. 기타대출 증가폭은 8조4000억원에서 6조8000억원으로 축소됐지만 주택관련대출이 2조9000억원 감소에서 1조8000억원 증가로 전환했다.

판매신용 잔액은 신용카드 이용규모 확대 등의 영향으로 전분기보다 9000억원 늘어난 128조5000억원을 기록했다. 증가폭은 1분기(1조4000억원)보다 축소됐다.

한국은행은 2분기 크게 늘어난 기타대출이 3분기에는 다소 안정될 것으로 전망했다. 최근 주식시장이 조정을 받고 불확실성이 높아진 만큼 신용대출과 증권사 신용공여 등의 증가세가 완화될 수 있다는 판단이다.

김 팀장은 "3분기 들어서는 주식시장이 조정을 받고 불확실성이 높아졌기 때문에 2분기처럼 신용대출 등을 활용해 크게 늘어날 것으로 보지는 않는다"며 "기타대출은 어느 정도 안정세를 찾아갈 것으로 보고 있다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com