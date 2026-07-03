李대통령 "영남에 첨단산업 대규모 투자…정부 역량 총동원"

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"국내 조선 80%·우주항공 61%가 영남에서 탄생"

"대한민국 제조업 1위 거점…첨단 제조업 거점 잠재력"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 3일 영남 지역을 '대한민국 제조업 1위 거점'이자 '글로벌 첨단 제조업 거점'으로 도약할 잠재력이 있는 곳으로 꼽으며 반도체를 비롯한 첨단산업 분야에 기업의 대규모 투자와 정부의 적극적 지원을 약속했다.

이 대통령은 이날 경남 진주에서 열린 '영남권 첨단산업 육성전략 국민보고대회'에 참석해 "영남은 대한민국 산업의 산실로, 50여 년 전 전 구미 산단의 전자산업을 비롯해서 울산의 자동차, 조선, 석유화학, 그리고 포항의 철강 등 대한민국 산업화의 불꽃이 처음 타오르는 곳"이라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.03

◆ "첨단 산업 육성 위한 대규모 투자 더해진다"

이 대통령은 "척박한 조건 속에서도 산업의 기틀을 세워 올린 영남의 탄탄한 제조 기반 위에 피지컬 인공지능(AI), 우주항공 등 첨단 기술과 산업을 융합해 낸다면 대한민국은 미래 글로벌 시장을 확실하게 선두할 수 있을 것"이라고 강조했다.

그러면서 이 대통령은 영남권 안에 ▲반도체 ▲로봇 ▲조선 ▲자동차 ▲우주항공 ▲석유화학 ▲에너지 등 국가 경제 안보와 미래 일자리를 책임질 각종 첨단 산업이 모여 있는 점을 언급했다.

이 대통령은 "국내 조선의 80%, 우주항공의 61%, 방산의 58%, 자동차의 44% 등 우리 산업의 핵심 생산물 상당수가 이곳 영남에서 탄생하고 있다"며 "영남은 명실상부한 대한민국 제조업 1위 거점이자 글로벌 첨단 제조업 거점으로 도약할 큰 잠재력을 가지고 있다. 이 탄탄한 기반 위에 첨단 산업 육성을 위한 대규모 투자가 더해진다"고 밝혔다.

구체적으로 이 대통령은 "차세대 반도체와 AI 데이터센터에 대한 대규모 투자와 국내 최대 로봇 산업 혁신벨트, 자동차, 세계 1위 조선 등을 포함한 피지컬 AI 분야를 집중 육성할 것"이라며 "제조 현장을 지능형 산업으로 다시 빚어내게 될 것"이라고 전망했다.

이와 함께 우주, 항공, 방산 분야, 소형모듈원전(SMR), 에너지, 배터리, 디스플레이 분야에 대한 적극적 투자도 약속했다.

이 대통령은 "영남은 이제 국내 제조업 1위를 넘어 세계 제조업 1위를 향해 성큼 나아가게 될 것"이라며 "그중에서도 특히 우주항공은 영남이 키워낼 대한민국의 새로운 먹거리 산업이 될 것"이라고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 참석해 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.03

◆ "우주 항공 산업 벨트 본격 구축"

이 대통령은 "정부는 위성과 발사체, 미래 항공기와 우주, 신산업을 연결하는 남해안 우주 항공 산업 벨트를 본격적으로 구축하려고 한다"며 "그 중심축 역할을 맡게 될 영남권의 우주 항공 기업들이 최상위권 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 정부가 가진 역량을 총동원해서 적극 지원하겠다"고 공언했다.

이 대통령은 또 이날 영남권에 대대적 투자를 약속한 한화그룹과 현대자동차그룹, 삼성전자, SK에 "대규모 투자를 결단한 기업의 통 큰 행보에 국가적 역량을 총동원해 화답하겠다"고 했다.

끝으로 이 대통령은 "정부와 기업이 합심하여 영남권을 차세대 첨단 산업의 확고한 중심으로 키워내고 그 결실이 대한민국 전체의 성장으로 이어지도록 하겠다"며 "대기업과 중소기업이 한 울타리 안에서 함께 자라고 청년들이 영남에서 미래를 그리며 뿌리내릴 수 있는 그런 나라를 꼭 만들겠다"고 자신했다.

한편 이날 행사는 지난달 29일에 개최된 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'의 후속 행사다. 한화그룹과 현대자동차그룹, 삼성전자, SK가 투자 계획을 발표했다.

한화그룹은 발사체와 무인 항공모함·수상정, 현대차그룹은 신차 보완투자와 자동화 공장 구축, 삼성전자는 휴머노이드 로봇과 차세대 배터리, SK는 AI 데이터센터 등에 대한 투자계획을 밝혔다.

pcjay@newspim.com