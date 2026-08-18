차이커뮤니케이션, 상반기 매출 456억원

AI 핵심 요약beta
- 차이커뮤니케이션이 18일 상반기 매출 456억원, 영업익 19억원을 기록했다.
- 전년 동기 대비 매출은 101%, 영업익은 137% 늘었다.
- 하반기 성수기와 신사업으로 성장세를 이어가겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 디지털 종합 마케팅 기업 차이커뮤니케이션이 2026년 상반기 연결 기준 매출 456억원, 영업이익 19억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 101%, 영업이익은 137% 증가한 수치다.
회사에 따르면 실적 개선은 자회사 더에쓰씨의 연결 실적 반영과 광고 본업의 수익성 개선, 사업 포트폴리오 효율화가 복합적으로 작용한 결과다. 더에쓰씨는 편입 이후 의료·뷰티 분야를 중심으로 안정적인 실적을 내고 있다. 광고 제작·대행에 집중돼 있던 기존 매출 구조에 상품 매출이 더해지면서 사업 포트폴리오가 다양화됐다.
별도 기준으로는 매출 284억원, 영업이익 8억원을 기록했다. 통합사옥 이전 준비로 비주력 임대사업을 일부 축소했음에도 광고 대행 매출이 증가해 전년 동기와 유사한 수준의 영업이익을 유지했다. 회사는 수익성이 낮은 사업을 정리하고 본업 중심으로 자원을 재배치한 결과로 이익의 질이 개선됐다고 설명했다.
매출 구성도 점진적으로 개선되고 있다. 광고물 제작 중심에서 매체·마케팅 대행 및 상품 매출 비중이 확대되며 반복 매출 기반을 강화하고 있다. 광고업은 광고주의 예산 집행이 하반기에 집중되는 계절성을 갖는다. 상반기에 확보한 수주가 하반기 실적으로 인식되는 만큼 회사는 연간 실적이 하반기에 무게가 실릴 것으로 예상하고 있다.
지난해 9월부터 집행한 G마켓 G락페 캠페인은 5개월 만에 유튜브 누적 2억1000만 뷰와 국내외 광고제 4개 수상을 기록했다. 브랜드 캠페인과 퍼포먼스 광고를 한 조직에서 수행하는 풀스택 구조가 이러한 통합 캠페인의 기반이 됐다.
차이커뮤니케이션 관계자는 "상반기 실적은 연결 자회사 시너지와 본업 경쟁력 회복, 사업 효율화 성과가 함께 반영된 결과"라며 "하반기에도 확보된 수주와 광고 성수기 효과를 기반으로 본업 경쟁력을 강화하는 한편 AI 기반 마케팅, 콘텐츠·커머스 등 신성장 사업을 단계적으로 추진하면서 지속 가능한 성장 기반을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com