차이커뮤니케이션, 콘텐츠 IP 기반 커머스 합작법인 설립 추진

AI 핵심 요약beta
- 차이커뮤니케이션이 7일 콘텐츠 IP 기반 커머스 합작법인 설립을 위해 에피소드컴퍼니·아티스트스튜디오와 MOU를 체결했다
- 3사는 콘텐츠 제작·IP·데이터 마케팅을 결합한 통합 비즈니스 모델로 커머스 신사업을 추진하기로 했다
- 합작법인은 OSMU 전략으로 콘텐츠 IP를 방송·디지털·브랜드 협업·커머스로 확장해 시장 선도에 나선다고 했다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 디지털 마케팅 기업 차이커뮤니케이션(대표 최영섭)이 에피소드컴퍼니, 아티스트스튜디오와 콘텐츠 IP 기반 커머스 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다.
지난 6일 진행된 이번 협약에 따라 3사는 공동출자 법인을 설립하고 콘텐츠 제작, 아티스트 IP, 데이터 기반 마케팅을 유기적으로 결합한 콘텐츠 커머스 신사업을 본격적으로 추진하기로 합의했다.
새롭게 설립될 공동출자 법인은 콘텐츠 기획부터 제작, 브랜딩, 마케팅, 커머스까지 하나의 가치사슬(Value Chain)로 연결하는 통합 비즈니스 모델 구축을 목표로 한다. 3사는 제품 중심에서 콘텐츠와 브랜드 경험 중심으로 변화하는 커머스 시장 트렌드에 대응하기 위해 각 사의 핵심 경쟁력을 결합하기로 했다.
각 사의 구체적인 역할도 정립됐다. 통합 디지털 마케팅 서비스를 제공해 온 차이커뮤니케이션은 콘텐츠와 소비자 데이터를 연결하는 마케팅 역량을 바탕으로 합작법인의 커머스 전개 및 마케팅 운영을 전방위로 지원한다.
영화 투자·배급부터 콘텐츠 기획·유통까지 아우르는 에피소드컴퍼니는 콘텐츠 IP를 커머스로 연결하는 허브 역할을 맡아 IP 자산의 상업화를 주도한다.
드라마와 예능 제작 역량을 보유한 아티스트스튜디오는 글로벌 OTT 공급 네트워크를 활용한 콘텐츠 공급을 담당한다. 특히 아티스트스튜디오는 최근 드라마 제작사 코퍼스코리아의 경영권 인수를 추진하며 유통망 확대를 진행 중이다.
합작법인은 하나의 콘텐츠 IP를 방송, 디지털 콘텐츠, 브랜드 협업, 커머스 등 다양한 영역으로 확장하는 원소스 멀티유즈(OSMU) 전략을 기반으로 운영된다. 이를 통해 콘텐츠 IP의 제작과 유통, 마케팅, 판매 전환이 유기적으로 이어지는 구조를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다.
차이커뮤니케이션 측은 이번 합작법인을 계기로 기존 디지털 마케팅 사업을 콘텐츠 IP 기반 커머스로 다변화하여 성장 동력을 확보하고, 향후 다양한 파트너들과의 협력을 통해 시장 선도를 위한 사업 모델을 만들어 가겠다고 설명했다.
ohzin@newspim.com