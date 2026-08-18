이엔셀, 항노화 소재 'N1' 국제 원료 등재

AI 핵심 요약beta
- 이엔셀이 18일 항노화 소재 N1의 INCI 등재를 완료했다.
- N1은 초유 유래 세놀리틱 소재로 노화세포 제거 특성을 보였다.
- 이엔셀은 연내 마스크팩 공급 뒤 제품군을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 세포·유전자치료제 전문기업 이엔셀이 줄기세포 연구과정에서 발견한 항노화 소재 'N1'의 국제화장품 원료집(INCI) 정식 등재를 완료했다고 18일 밝혔다.
N1은 초유 성분 중 하나로, 세놀리틱(Senolytic) 기반의 항노화 소재라고 회사는 설명했다. 이엔셀의 세포 실험에서 노화 세포를 선택적으로 제거하고 건강한 세포가 증식할 수 있는 환경을 조성하는 특성이 관찰됐으며, 관련 특허를 출원했다.
회사에 따르면 세놀리틱은 조직 내에 축적된 노화세포를 선택적으로 제거해 주변 세포 환경을 개선하고 건강한 세포의 기능을 지원하는 기전을 의미한다. 보습이나 항산화에 초점을 맞춘 기존 항노화 성분과 달리 세포 수준에서 노화 환경 자체를 겨냥한다는 점이 N1의 특징이다.
INCI 등재는 화장품 원료에 국제적으로 통용되는 표준 명칭을 부여하는 과정으로, 원료의 조성과 제조방법, 안전성 관련 자료 등에 대한 검토를 거친다. 등재 완료 후에는 완제품 라벨에 정식 성분으로 표기할 수 있으며 글로벌 시장 진출의 기반을 마련할 수 있다. N1 함유 마스크팩의 제형 개발도 이미 완료한 상태다.
이엔셀은 올해 항노화 신사업에서 첫 매출을 창출한 후 2027년부터 다양한 제형의 코스메틱 제품을 순차적으로 선보일 예정이다. 줄기세포 유래 원료를 포함한 항노화 소재 포트폴리오도 단계적으로 확대할 방침이다.
이엔셀 관계자는 "이번 INCI 등재로 항노화 소재 N1의 상용화를 위한 핵심 기반을 확보했다"며 "연내 마스크팩 공급을 시작으로 다양한 코스메틱 제품과 줄기세포 유래 원료까지 사업 영역을 단계적으로 확대해 항노화 사업을 새로운 성장동력으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com