금융위, 금융중심지 3개년 청사진 확정…전북 지정 연내 결론

AI 핵심 요약beta
- 금융위가 19일 2026~2028년 기본계획을 확정했다.
- 금융산업 혁신과 자본시장 활성화 등을 추진했다.
- 전북 금융중심지 지정 여부는 연내 결정하기로 했다.
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전북 지정 평가는 현장실사 거쳐 연내 심의
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 금융위원회가 향후 3년간 금융중심지 정책 방향을 담은 제7차 기본계획을 확정했다. 금융산업 혁신과 자본시장 활성화, 글로벌 금융 인프라 구축 등을 핵심 과제로 추진하는 한편 전북 금융중심지 지정 여부는 연내 결정하기로 했다.
금융위는 19일 제53차 금융중심지추진위원회를 열고 '제7차 금융중심지 조성과 발전에 관한 기본계획(2026~2028)'과 '전북 금융중심지 지정 평가방안'을 심의했다고 밝혔다.
2026년부터 2028년까지 추진할 금융중심지 정책의 핵심 과제로 ▲금융산업 혁신 제고 ▲글로벌 수준 금융 인프라 구축 ▲자본시장 활성화 ▲금융중심지 지원 내실화 등 4가지를 선정했다.
우선 금융산업 혁신 부문에서는 인공지능(AI)과 디지털 기술 발전, 인구구조 변화에 대응한 금융 혁신서비스를 확대하고 금융규제 샌드박스와 핀테크 생태계를 고도화하기로 했다.
글로벌 금융 인프라 구축을 위해서는 금융·비금융 융합과 지속가능금융 확대 등 변화하는 금융환경에 대응하고 국내 금융산업의 경쟁력을 높이는 데 집중한다.
자본시장 분야에서는 해외 투자자 친화적인 제도와 인프라를 구축하고 자본시장 신뢰도를 높이는 한편 자산운용산업 경쟁력도 강화할 계획이다.
또 금융중심지 정책은 서울과 부산의 특성을 반영한 맞춤형 전략을 추진하고 국내 금융회사의 해외 진출 지원과 외국계 금융회사와의 협력도 확대하기로 했다.
이날 위원회에서는 전북 금융중심지 지정 평가방안도 확정했다.
전북특별자치도는 올해 1월 금융위원회에 금융중심지 개발계획을 제출했으며, 금융위는 연구용역을 거쳐 경제·금융·법률 분야 전문가 12명으로 구성된 평가단을 마련했다.
평가단은 국제 금융중심지 발전 가능성과 금융기관 유치 여건, 전문인력 확보, 개발계획의 실현 가능성, 지역경제 활성화 효과 등 법정 평가항목을 중심으로 서면평가와 현장실사를 진행할 예정이다.
금융위는 연구수행기관의 평가 결과를 토대로 금융중심지추진위원회 심의를 거쳐 전북 금융중심지 지정 여부를 연내 결정할 계획이다.
한편 금융중심지추진위원회는 기존 민간위원 임기 만료에 따라 대학과 연구기관, 금융회사 등에서 추천된 민간 전문가 10명을 새 위원으로 위촉했다. 임기는 이날부터 2028년 8월 18일까지 2년이다.
peterbreak22@newspim.com