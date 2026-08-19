LG전자, 경남 수해지역 긴급 지원…침수 가전 무상 수리

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 19일 거제·통영 수해 주민을 지원했다
- 18일부터 거점 마련해 침수 가전 무상 점검했다
- 찾아가는 서비스로 세척·수리·부품교체 지원했다
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수해 가구 직접 찾는 방문 서비스도…피해 확산 시 지원지역 확대
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 집중 호우로 침수 피해를 입은 경남 거제와 통영 지역 주민을 대상으로 가전제품 무상 점검과 수리 지원에 나섰다. 피해가 확대될 경우 서비스 지역도 추가로 넓힐 계획이다.
LG전자는 지난 18일부터 경남 거제시 고현동에 수해 특별 서비스 거점을 마련하고 침수 가전의 점검·수리를 지원하고 있다고 19일 밝혔다. 현장에 파견된 서비스 매니저들은 LG전자 제품뿐 아니라 제조사와 관계없이 피해 제품을 점검하고 있다.
거제시와 통영시에서는 수해 가구를 직접 방문하는 '찾아가는 서비스'도 진행한다. 전문 장비를 갖춘 수해 서비스 대응 차량을 투입해 침수 제품의 세척과 수리, 부품 교체 등을 지원하고 있다.
특별 서비스 거점을 이용하기 어려운 피해 고객도 LG전자 고객센터나 인근 서비스센터를 통해 동일한 지원을 받을 수 있다. LG전자는 향후 집중 호우에 따른 피해 상황을 살펴 서비스 대상 지역을 확대할 방침이다.
LG전자는 매년 여름 집중 호우와 태풍 등 자연재해 발생 지역에 서비스 인력과 장비를 투입해 침수 가전 무상 점검·수리를 지원하고 있다.