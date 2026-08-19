조현, "美측으로부터 한·미 연합훈련 축소 통보받지 못했다"

AI 핵심 요약beta
- 조현 외교부 장관이 19일 미 연합훈련 축소 통보를 못 받았다고 했다.
- 트럼프 메시지는 한·미 정부 모두 사전 인지 못했으며 즉시 협의했다고 했다.
- 조 장관은 북·미 대화 가능성을 새 국면으로 보고 동맹 관리에 최선을 다하겠다고 했다.
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"APEC 계기 북·미 대화, 김정은이 원하면 가능"
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관은 19일 도널드 트럼프 미국 대통령의 한·미 연합훈련 축소 결정에 대해 "사전에 통보받지 못했다"고 말했다.
조 장관은 이날 국회 외교통일위원회에 출석해 연합훈련 축소와 관련된 질의에 "트럼프 대통령이 트루스소셜에 밝힌 내용은 우리 정부는 물론이고 미국 정부 관계자들도 전혀 사전에 알지 못했다"고 밝혔다.
조 장관은 또 트럼프 대통령의 메시지 이후 미국과 즉각적인 소통을 했다고 설명하면서 "한·미 동맹은 굳건하고 각 층에서 아주 긴밀하게 협의를 이어오고 있다"밝혔다. 조 장관은 "주미 대사관에서 관계기관 문의도 하고 대책도 함께 협의했으며 서울에서도 주한 미국대사를 초치해 협의했다"고 말했다.
이번 훈련 축소가 한반도 정세에 미칠 영향과 관련해 조 장관은 "남북 관계에 변화를 가져올 수 있는 새로운 단초가 됐다고 본다"라고 말했다. 조 장관은 또 트럼프 대통령의 대화 요청에 김정은 북한 국무위원장이 응답을 했다는 외신 보도에 대해서는 "새로운 국면 전환"이라고 평가했다.
조 장관은 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APE) 정상회의를 계기로 북·미 정상회담이 열릴 가능성에 대해 "(미국에서) 이 정도의 메시지가 나왔기 때문에 김정은 위원장이 원하면 어떤 형태로든 이뤄질 수 있을 것"이라며 "우리 정부 입장에서는 매우 바람직한 일"이라고 했다.
조 장관은 미국이 한·미 연합훈련 축소, 북·미 대화 제의 등을 추진하면서 한국과 충분히 협의하지 않는 것을 우려하는 의원들에게 "트럼프 대통령이 그간 여러 국정에 있어 의사결정을 국민과 소통하는 방법 중의 하나라고 본다"며 "외교부는 즉각적으로 미국 관계기관과 협의를 통해 대처하고 한·미 동맹이 약화되지 않도록 최선의 노력을 다하고 있다"라고 강조했다.
opento@newspim.com