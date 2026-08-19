일품에스피, 고리 코스메틱스와 파트너십 구축

AI 핵심 요약beta
- 일품에스피가 19일 고리 코스메틱스와 협력에 합의했다
- 양사는 들깨 오메가3 건강식품과 뷰티 제품을 공동 개발했다
- 고리 측은 한국 투자와 생산 거점 진출도 요청했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 일품에스피가 파키스탄 고리 코스메틱스(Goree Cosmetics)와 전략적 파트너십 구축에 합의했다.
장지휘 일품에스피 대표는 고리 코스메틱스 본사를 방문해 무하마드 이삭 사장, 무하마드 샤루크 부사장과 면담했다. 양사는 들깨 오메가3 건강기능식품의 지속적인 발주와 함께 들깨 오메가3 뷰티 제품을 개발해 사업을 공동으로 진행하기로 했다. 이삭 사장과 샤루크 부사장은 오는 8월 28일 한국을 방문해 계약을 체결할 예정이다.
고리 코스메틱스 측은 공동 사업 추진과 함께 일품에스피에 투자해 한국 중심의 사업을 추진하겠다는 의사를 전달했다. 또한, 생산 거점에도 일품에스피가 함께 진출해 줄 것을 요청했다.
일품에스피 장지휘 대표는 이번 합의가 일품에스피의 특허 기술과 UVS 비가열 들깨 오일의 품질이 바탕이 되었다고 설명했다. 또한, 지난 1월 25만 달러 규모의 'Goree Omega Glow' 수출 계약을 미국-이란 전쟁 상황에도 불구하고 완료하며 양사 간 신뢰가 형성된 것이 주된 요인이라고 밝혔다.
whitss@newspim.com