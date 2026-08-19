콘티넨탈타이어, 네이버 브랜드스토어서 최대 47% 할인

AI 핵심 요약beta
- 콘티넨탈타이어가 20일 네이버 브랜드스토어에서 브랜드데이를 연다.
- 주요 타이어를 최대 47% 할인하고 구매 고객 혜택을 제공한다.
- 오후 7시 쇼핑라이브로 타이어 선택법과 장착 서비스를 안내한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 콘티넨탈타이어가 네이버 공식 브랜드스토어에서 주요 타이어를 최대 47% 할인 판매한다.
콘티넨탈타이어는 20일 하루 동안 네이버 공식 브랜드스토어에서 '브랜드데이' 프로모션을 진행한다고 19일 밝혔다.
대상 제품은 콘티프로콘택트, 크로스콘택트 LX 스포츠, 크로스콘택트 RX, 프로콘택트 RX·TX를 비롯해 크로스콘택트 H/T, 익스트림콘택트 DWS06+, 맥스콘택트 MC7 등이다.
행사 당일 대상 제품을 최대 47% 할인된 가격에 판매하며, 타이어 4본을 구매하고 포토리뷰를 작성한 고객에게는 네이버페이 2만원권을 제공한다.
오후 7시부터는 1시간 동안 네이버 쇼핑라이브 방송도 진행한다. 방송에서는 차량과 주행 환경에 따른 타이어 선택 방법을 소개하고, 타이어 2본 이상 구매 고객에게 무료 장착 서비스를 제공한다.
기내용 캐리어와 콘티넨탈·다이나핏 협업 티셔츠 등 경품도 마련했다.
니코 키리아조폴로스 콘티넨탈타이어 코리아 교체타이어 부문 대표는 "온라인 공식 채널을 기반으로 제품 탐색부터 구매와 장착까지 이어지는 고객 경험을 지속 강화하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com