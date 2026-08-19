한국타이어, 카타르 스타스 리그 공식 파트너…중동 스포츠 마케팅 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어앤테크놀로지가 19일 카타르 스타스 리그와 파트너십을 맺었다.
- 2026/27시즌 100여경기서 브랜드 노출과 마케팅을 진행한다.
- 중동서 벤투스와 아이온 중심으로 축구 마케팅을 넓혔다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어앤테크놀로지가 카타르 프로축구 최상위 리그와 공식 파트너십을 맺고 중동 스포츠 마케팅을 확대한다.
한국타이어는 카타르 현지 파트너사 이말코와 함께 '카타르 스타스 리그' 2026/27 시즌 공식 타이어 파트너로 참여한다고 19일 밝혔다.
카타르 스타스 리그에는 알 사드와 알 두하일, 알 라이얀 등 12개 팀이 참가한다. 한국타이어는 시즌 동안 약 100여 경기에 공식 파트너로 참여해 경기장 LED 광고와 대형 전광판 등을 통해 글로벌 통합 브랜드 '한국'을 노출한다.
또 경기장을 찾는 현지 팬들을 대상으로 다양한 스포츠 마케팅 프로그램을 진행해 카타르를 비롯한 중동 지역에서 브랜드 인지도를 높일 계획이다.
한국타이어는 중동 시장에서 플래그십 브랜드 '벤투스'와 전기차 전용 타이어 '아이온'을 중심으로 프리미엄 이미지를 강화하고 있다.
축구 마케팅도 지속 확대하고 있다. 카타르 스타스 리그를 비롯해 알 아인 FC, 알 이티하드, 유로파리그와 유로파 컨퍼런스리그, 보루시아 도르트문트, 발롱도르 등과 파트너십을 맺고 있다.
chanw@newspim.com