에어로케이, 청주~마닐라 부정기편 추진…필리핀 노선 확대

AI 핵심 요약beta
- 에어로케이항공이 11월 청주~마닐라 부정기편을 추진했다.
- 오는 11월 19일부터 내년 3월 27일까지 주 4회 운항을 검토했다.
- 클락에 이어 마닐라까지 넓혀 필리핀 공략에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
마닐라 여행박람회 참가…동계 수요 선점 나서
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=에어로케이항공이 오는 11월 청주~마닐라 부정기편 운항을 추진하며 필리핀 노선 확대에 나선다.
에어로케이는 청주~마닐라 노선을 오는 11월 19일부터 내년 3월 27일까지 주 4회가량 운항하는 방안을 검토하고 있다고 19일 밝혔다.
청주에서는 심야 시간대 출발해 마닐라에 다음 날 새벽 도착하고, 귀국편은 마닐라에서 새벽에 출발해 청주공항에 오전 도착하는 일정이다.
에어로케이는 현재 청주공항 슬롯 확보를 마쳤으며 마닐라 현지 공항 슬롯 배정을 협의하고 있다. 최종 운항 여부는 오는 9월 중순께 확정될 예정이다.
현재 에어로케이는 청주~클락 노선을 운항하고 있다. 마닐라 노선까지 취항할 경우 필리핀 내 취항지를 확대하며 현지 여행 수요 확보에 나설 수 있게 된다.
마닐라 노선 취항 준비와 함께 현지 마케팅도 강화한다. 에어로케이의 필리핀 현지 총판매대리점(GSA) 에어마크투어는 오는 22~23일 마닐라에서 열리는 'Korea Travel Fiesta 2026'에 참가한다.
에어마크투어는 행사장에서 부스를 운영하며 청주~클락 노선을 활용한 동계 한국 여행상품을 상담·판매할 예정이다. 에어로케이는 모형항공기와 트래블키트, 키링 등 홍보물품을 지원해 브랜드와 노선 홍보에 나선다.
에어로케이 관계자는 "마닐라 노선 취항 준비와 여행박람회 참가를 통해 필리핀 소비자와의 접점을 넓히고 동계 시즌 판매를 선점하는 계기로 삼겠다"며 "클락에 이어 마닐라까지 거점을 넓혀 필리핀 시장 공략을 본격화할 것"이라고 말했다.
heoneykim@newspim.com