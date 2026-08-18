한국카본, 자회사 4개사 흡수합병…"항공우주 사업 강화"

AI 핵심 요약beta
- 한국카본이 18일 자회사 4곳을 흡수합병하기로 했다.
- KAT·립스·한국글로벌솔루션·에이치씨네트웍스를 11월 2일 통합했다.
- 기술·인력·R&D를 묶어 항공우주 경쟁력을 키우려 했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선·소재·부품 전문기업 한국카본이 100% 자회사 4개사를 흡수합병하기로 결정했다고 18일 밝혔다.
한국카본은 이날 이사회 결의를 통해 한국항공기술케이에이티(KAT), 립스(LEAPS), 한국글로벌솔루션, 에이치씨네트웍스를 소규모 흡수합병 방식으로 통합하기로 공시했다. 합병기일은 오는 11월 2일이다.
회사에 따르면 합병 대상 기업들은 각각 한국카본의 핵심 사업과 연계된 기능을 담당해왔다. KAT는 항공 복합소재 부품 설계부터 기체 생산까지 아우르는 전기추진 유·무인 항공기 개발 전문기업으로, 무인항공기(UAV), 도심항공교통(UAM), 우주항공 분야에서 설계·시험평가·제작 역량을 보유하고 있다.
립스는 유리섬유 복합관(GRP Pipe) 전문기업으로 복합소재 기반 인프라 사업을 영위하고 있으며, 한국글로벌솔루션은 설계·엔지니어링 역량을 기반으로 제조 및 생산기술 지원 분야에서 활동하고 있다. 에이치씨네트웍스는 원자재 조달 및 소재 무역 네트워크를 기반으로 수·출입 통관 서비스를 제공하고 있다.
한국카본은 이번 합병을 통해 분산되어 있던 기술, 인력, 연구개발 및 사업운영 기능을 통합해 사업 경쟁력을 강화할 계획이다. KAT가 보유한 항공우주 및 미래 모빌리티 분야의 개발 역량을 한국카본의 복합소재 기술력과 결합함으로써 항공우주용 복합재 사업의 내재화와 사업화 속도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
한국카본 관계자는 "KAT가 보유한 항공우주 및 UAM 분야 역량과 한국카본의 복합소재 기술력을 결합해 미래 모빌리티 및 항공우주 산업에서 새로운 성장 기회를 창출하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com