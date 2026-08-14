한국카본, 2분기 영업이익 504억…전년비 60% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국카본은 14일 2분기 매출 2434억원, 영업이익 504억원을 냈다.
- LNGC 발주 호조로 보냉재 수요가 늘며 영업이익이 60% 증가했다.
- 한화오션 공급계약을 바탕으로 LNG와 복합소재로 확장한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국카본은 2026년 2분기 연결기준 매출 2434억원, 영업이익 504억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 매출은 전년 동기 2313억원 대비 5.2% 증가했고, 영업이익은 전년 동기 316억원보다 60% 늘었다.
이번 실적 개선은 액화천연가스운반선(LNGC) 발주 호조에 따른 초저온 보냉자재 수요 증가가 이끌었다. 환율 효과와 함께 수익성이 높은 2차 방벽(SB) 납품이 이어지면서 이익률도 개선됐다.
한국카본은 올해 5월 한화오션과 720억원 규모의 액화천연가스(LNG) 수송선 화물창용 초저온 보냉자재 공급계약을 체결했다. 회사는 LNG 운반선 발주 확대와 신규 고객사 확보를 바탕으로 보냉재 사업의 성장세를 이어간다는 방침이다.
한국카본은 기존 LNG 보냉재 사업에 더해 항공우주, 자동차·전기차, 방산 등 복합소재 분야로 사업 포트폴리오를 넓히고 있다. 기존 주력 사업의 시장 점유율과 자본력을 바탕으로 방산, 우주항공, 전기차 부품 등으로 사업을 확장한다는 계획이다.
한국카본 관계자는 "LNG 수요 확대와 우호적인 업황 속에서 안정적인 실적 성장을 이뤄냈다"며 "고객 기반을 넓혀가고 있는 만큼 LNG 보냉재 사업은 향후에도 안정적인 실적 기반이 될 것"이라고 말했다.
이어 "조선·해양용 보냉재에서 축적한 초저온 단열 및 복합소재 기술을 항공우주, 자동차·전기차, 방산 등 고성장 산업으로 확장해 수익 다각화를 통한 중장기 성장 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com