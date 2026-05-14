한국카본, 1분기 영업이익 410억원…"창사 최대 실적"

AI 핵심 요약beta
- 한국카본은 14일 1분기 매출 2118억원·영업이익 410억원을 기록했다고 밝혔다
- ASP 상승·환율 효과·원가절감으로 수익성이 개선돼 창사 이래 최대 분기 영업이익을 경신했다
- 별도 기준 영업이익률도 20.7%로 상승했으며, 향후 미국 FID·MASGA 프로젝트 대응과 글로벌 협업 확대 계획을 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 복합소재 전문기업 한국카본은 올해 1분기 연결 기준 매출액 2118억원, 영업이익 410억원, 영업이익률 19.4%를 기록했다고 14일 밝혔다. 영업이익은 전년 동기 대비 31.8% 증가해 창사 이래 최대 분기 실적을 경신했다.
회사에 따르면 주요 제품의 평균판매단가(ASP) 상승과 우호적인 환율 환경, 전사적인 원가절감 활동이 복합적으로 작용한 결과로 분석한다.
특히 ASP 상승이 수익성 개선을 견인한 가운데, 원·달러 환율 상승에 따른 환율 효과도 긍정적으로 반영됐다. 여기에 생산 효율화와 원재료 사용 최적화, 고정비 관리 등 비용 개선 노력이 더해졌다. 또한 자회사인 베트남 법인 역시 생산 안정화와 수익성 개선을 통해 연결 실적 개선에 기여했다.
별도 기준으로도 실적 개선이 이어졌다. 1분기 별도 매출액은 2001억원, 영업이익은 415억원을 기록했으며, 전년 동기 대비 영업이익은 24.8% 증가했다. 영업이익률은 20.7%로 전년 동기 대비 5.3%포인트 상승했다.
한국카본 관계자는 "ASP 상승과 환율 효과, 원가절감 활동이 반영되며 수익성이 개선됐다"며 "영업이익 기준으로 창사 이래 최대 분기 실적을 기록했다"고 말했다. 이어 "향후 미국 FID 프로젝트와 MASGA 프로젝트 관련 수요에 대응하고, 글로벌 고객사와의 협업을 확대해 안정적인 성장 흐름을 이어갈 계획"이라고 덧붙였다.
nylee54@newspim.com