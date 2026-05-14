인텔리안테크, 1분기 매출 647억원…"저궤도 중심 사업구조 재편"

AI 핵심 요약beta
- 인텔리안테크가 14일 올해 1분기 매출 647억원, 당기순이익 135억원을 기록했다.
- 매출은 전년 동기 대비 49.3% 증가해 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다.
- 저궤도 위성 서비스 확산으로 평판형 안테나와 게이트웨이 안테나 공급이 늘어났다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 위성통신 솔루션 기업 인텔리안테크놀로지스(인텔리안테크)가 올해 1분기 연결 기준 매출 647억원, 영업이익 6억원, 당기순이익 135억원을 기록했다고 14일 밝혔다.
매출은 전년 동기 대비 49.3% 증가하며 1분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 회사는 연간 흑자 전환 이후 계절적 비수기인 1분기에도 흑자 흐름을 이어가며 수익성 개선세를 지속했다고 설명했다.
회사 측은 글로벌 저궤도(LEO) 위성 서비스 확산에 따라 평판형 안테나와 게이트웨이 안테나 공급이 늘어나며 실적 성장을 이끌었다고 설명했다. 유텔셋 원웹(Eutelsat OneWeb)의 서비스 확대와 더불어 지난해 선보인 군용 휴대용 안테나 '맨팩(Manpack)' 수요가 증가한 점도 매출 확대에 영향을 줬다. 게이트웨이 사업 역시 글로벌 사업자들의 네트워크 확장 움직임 속에서 신규 고객 확보와 수주 증가가 이어지며 실적 개선에 힘을 보탰다.
회사는 기술 투자 성과가 매출 증가로 이어지는 선순환 구조에 진입했다고 평가했다. 기존 해상용 안테나 중심 사업 구조에서 저궤도 평판형 안테나와 게이트웨이 솔루션 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하며 시장 지배력을 강화하고 있다는 설명이다.
인텔리안테크 관계자는 "단순 하드웨어 공급을 넘어 글로벌 표준을 선점하는 '핵심 전략 파트너'로서 차세대 제품 개발에 역량을 집중하고 있다"며, "핵심 기술의 수직 계열화를 통한 가격 경쟁력과 기술 진입장벽을 바탕으로 글로벌 리더 지위를 공고히 할 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com