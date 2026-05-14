英해사무역기구 "UAE 인근 선박 나포…이란 영해로 이동 중"

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 영국해사무역기구(UKMTO) 14일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 후자이라 항구 북동쪽 38해리(약 70㎞) 해상에서 선박 피랍 사건이 발생했다고 밝혔다.
UKMTO에 따르면 해당 선박은 정박 중 비인가 인원에게 점거된 뒤 현재 이란 영해 방향으로 이동하고 있다.
UKMTO는 해당 선박의 신원이나, 누가 선박을 장악했는지에 대해서는 밝히지 않았다.
wonjc6@newspim.com
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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 영국해사무역기구(UKMTO) 14일(현지시간) 아랍에미리트(UAE) 후자이라 항구 북동쪽 38해리(약 70㎞) 해상에서 선박 피랍 사건이 발생했다고 밝혔다.
UKMTO에 따르면 해당 선박은 정박 중 비인가 인원에게 점거된 뒤 현재 이란 영해 방향으로 이동하고 있다.
UKMTO는 해당 선박의 신원이나, 누가 선박을 장악했는지에 대해서는 밝히지 않았다.
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