라온피플, 정부 AX 프로젝트 수주

충남 AI 대전환·K-디스플레이 실증산단 참여

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= AI 솔루션 전문기업 라온피플이 정부 주도 AX(AI Transformation) 전환사업에서 잇따라 사업자로 선정되며 실적 개선 기대감을 높이고 있다고 14일 밝혔다.

회사에 따르면 라온피플은 최근 충남테크노파크가 주관하는 298억원 규모의 '충남 AI 대전환 사업'에서 AI 비전 솔루션과 AX 서비스 플랫폼 구축 등 개발 사업자로 선정됐다. 또한 228억원 규모의 국가전략 'K-디스플레이 AX 실증산단' 프로젝트에서도 AX 선도 공장 구축과 SaaS(서비스형 소프트웨어) 기반 제조 AI 플랫폼 개발 프로젝트에 주요 사업자로 참여한다.

특히 라온피플은 추론형 AI 서비스에 특화된 기술력을 강점으로 AX 실증산단 구축사업과 AI 가속기 초고다층 PCB(인쇄회로기판) 제조 향상 기술개발 프로젝트 등에 참여하고 있으며, 올해 AX 전환 관련 대형 정부 사업이 대거 시작되면서 추가 수주를 통한 실적 기대감을 높이고 있다.

라온피플 로고. [사진=라온피플]

기존 사업에서도 수익성 개선이 예상된다. 지난해에 이어 '태국 스마트시티 NPU(신경망처리장치) 기반 관제 솔루션 구축사업'과 해양경찰청 'AI 연안 관제 솔루션 사업' 등 주요 프로젝트의 2차년도 사업을 수주하고 올해 6건의 정부사업을 추가하면서 안정적인 매출 기반을 확보하고 있다.

아울러 글로벌 골프 사업 역시 본격적인 매출 성장 구간에 진입하고 있으며, 올해 1분기부터 뚜렷한 수출 증가세를 나타내면서 실적 반등을 견인할 핵심 사업으로 부상하고 있다.

라온피플 내부적으로도 체질 개선이 빠르게 진행 중이다. 추론형 AI 기반 에이전트와 자동화 플랫폼을 본사와 자회사에 도입하며 AI 중심의 고강도 조직개편을 단행했다. 이를 통해 조직을 슬림화하고 AI 중심으로 업무 효율성을 극대화하는 한편, 비용 절감과 재무구조 개선을 동시에 추진하면서 중장기 성장 기반 마련에 역량을 모으고 있다.

자회사 티디지 역시 조직개편을 통해 글로벌 IT 시장에서 30년 이상 경력과 노하우를 쌓아온 이문형 사장(COO)을 전방에 내세우고 영업과 기술 본부를 통합하는 등 변화에 속도를 내고 있다. 클라우드와 AI, 데이터, 보안을 중심으로 사업 포트폴리오를 재편하는 등 신규사업에 집중하면서 수익성 기반의 성장 전략으로 사업을 추진한다는 계획이다.

라온피플 관계자는 "AI를 내재화하면서 조직을 혁신하고, 사업 구조 재편 및 자회사간 시너지를 통해 수익성과 성장성을 동시에 확보하는 등 AX 시장 확대 흐름에 맞춰 지속적인 사업 기회를 창출해 나갈 것"이라고 설명했다.

nylee54@newspim.com