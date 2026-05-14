장동혁 "외교부, '이란 공격 가능성 높다'가 어렵나...글로벌 호구 돼"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 국민의힘 대표가 14일 이란 주한 미군기지 공격 의혹 관련 정부 대응을 비판했다.
- 외교부 고위당국자 발언을 인용하며 "글로벌 호구"라고 꼬집었다.
- 민병대 발언도 직격하며 책임 회피를 강하게 비판했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 14일 이란의 주한 미군기지 공격 의혹과 관련해 정부의 대응을 향해 "대한민국이 '글로벌 호구'가 되고 있다"고 비판했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북을 통해 "이란 이외 다른 주체에 의한 공격가능성은 상식적으로 크지 않다고 생각한다"는 외교부 고위당국자의 발언을 인용하며 "말을 해도 참..."이라고 꼬집었다.
이어 "'이란 공격일 가능성이 높다' 이 한 줄이 그렇게 어렵나"라며 외교부의 우회적 표현을 비판했다.
그러면서 "이런 것을 쐈을 주체가 이란만 해도 여러 가지 아닌가. 민병대도 있을 수 있고"라는 조현 외교부 장관의 발언도 거론했다.
장 대표는 "민병대가 쐈으면 이란 책임이 아니란 소린가"라며 "공격 주체 따져가면서 책임 묻겠다는 건가"라고 직격했다.
그는 "아이가 이유없이 맞으면 아빠는 일단 항의라도 해야 한다"며 "오른손이냐 왼손이냐 따질 일이 아니다"고 강조했다.
kimsh@newspim.com