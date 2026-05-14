'경북도지사 도전' 오중기 "김부겸 원팀으로 제대로 된 경북 만들겠다"

AI 핵심 요약beta
- 오중기 경북도지사 후보가 14일 후보 등록을 마치고 본선 레이스에 들어갔다.
- 대구·경북 원팀 전략으로 김부겸 후보와 행정 통합을 강조했다.
- 이철우 후보를 비판하며 이재명 정부와 공조해 경북 대전환을 약속했다.
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[안동·포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 오중기 더불어민주당 경북도지사 후보가 14일 '6·3지방선거' 경북도지사 후보 등록을 마치고 본격적인 본선 레이스에 들어갔다.
이날 오전 경북도선관위를 방문해 후보 등록을 마친 오 후보는 "이번 선거는 경북의 운명을 결정지을 중대한 분수령"이라며 "이재명 정부와 함께 경북 대전환을 반드시 완성하겠다"고 필승의 의지를 다졌다.
오 후보는 이번 선거의 핵심 전략으로 '대구·경북 원팀'을 내걸었다. 그는 "김부겸 대구시장 후보와 함께 원팀으로 행정 통합을 성공적으로 이끌어내겠다"며 김부겸 대구시장 후보와의 긴밀한 연대를 강조하고 "오랜 기간 특정 정당이 독점해 온 보수의 텃밭에서 새로운 대구·경북의 시대를 열어가는 역사적 과업을 완수하겠다"고 덧붙였다.
오 후보는 또 현 시국을 언급하며 "이철우 후보와 국민의힘은 내란 잔존 세력에 불과하다"고 상대 진영인 국민의힘을 겨냥하고 "헌정 질서를 어지럽힌 이들이 감히 보수를 참칭하며 도민들을 기만하는 행태를 더 이상 묵과할 수 없다"며 강하게 비판했다.
그러면서 오 후보는 "진정한 보수의 가치를 훼손하고 지역 발전을 가로막아 온 세력을 이번 선거에서 반드시 심판해야 한다"고 역설하고 "중앙정부인 이재명 정부와의 전폭적인 공조를 통해 도민의 삶이 실질적으로 나아지는 '제대로 된 경북'을 만들겠다"며 목소리를 높였다.
오중기 후보는 이날 후보 등록을 마친 후 곧바로 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역을 참배하고 오후에는 경북사회복지사 정책 전달식, 707특전사 출신으로 계엄군을 직접 찾아가 설득에 나선 이관훈 배우와의 응원 영상 촬영에 이어 포항에서 정청래 당대표와 지도부 면담을 하는 등 외연 확장 행보를 펼쳤다.
nulcheon@newspim.com