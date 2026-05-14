HLB제넥스, 올 1분기 영업익 10억원…전년비 25% 증가

AI 핵심 요약beta
- HLB제넥스가 14일 1분기 매출 117억원 영업이익 10억원 기록했다고 밝혔다.
- 전년 대비 매출 9.3% 영업이익 25% 증가했다.
- 특수효소 다변화와 자회사 실적 회복으로 수익성 개선했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB제넥스는 올해 1분기 연결기준 실적으로 매출액 117억원, 영업이익 10억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 9.3%, 영업이익은 25.0% 증가했다.
매출총이익은 고부가가치 제품 중심의 판매 전략과 원가 관리 영향으로 전년 동기 대비 19.0% 늘었다. 매출총이익률은 지난해 1분기 39%에서 올해 1분기 43%로 상승했다. 영업이익률도 같은 기간 7%에서 9%로 올랐다.
HLB제넥스는 특수 효소 포트폴리오 다변화와 자회사 실적 회복이 실적 개선에 영향을 미쳤다고 설명했다. 특수 효소 부문에서는 반도체용 카탈라아제(Catalase), 식품용 락타아제(Lactase) 등 기존 주력 품목이 매출을 유지한 가운데 신규 고부가가치 제품 매출이 더해졌다.
우르소데옥시콜산(UDCA) 제조효소인 UDCAse 매출은 지난해 2분기부터 반영되기 시작해 올해 1분기 실적에 본격적으로 포함됐다. 고효능 콜라겐트리펩타이드 제조효소인 프로테아제 NT(Protease NT, CTPase)는 전년 동기 대비 매출이 2배 이상 증가했다.
자회사 지에프퍼멘텍의 1분기 주요 품목 매출도 전년 동기 대비 26% 이상 늘었다. 주력 매출원인 파이토스핑고신(NPY)은 전년 대비 68% 이상 증가했다. 핵심 소재인 비타민K2(VK2)도 두 자릿수 매출 성장률을 기록했다.
김도연 HLB제넥스 대표이사는 "지난해 흑자 전환에 성공한 이후 올해 1분기에는 UDCAse 등 전략 품목의 안착과 자회사의 주력 소재 실적 회복을 바탕으로 수익성을 확인했다"며 "고부가가치 파이프라인 확대와 효율적 경영을 이어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com