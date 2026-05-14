대구시, AI로 어린이보호구역 사각지대 줄인다

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시는 14일 국토교통부 공모에 파미티 컨소시엄이 선정됐다.
- AI 기반 어린이보호구역 3차원 지능형 안전알림 시스템을 개발한다.
- 교통사고 예방과 스마트시티 모델 구축으로 글로벌 진출을 기대한다.
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지역기업 기술 상용화·글로벌 진출 지원으로 대구형 AI시티 모델 구축
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 국토교통부 주관 '2026년 인공지능(AI)시티 혁신기술 발굴사업' 공모에 지역기업 ㈜파미티(주관), ㈜퓨처드라이브(참여), 대구경북과학기술원(공동연구), 대구광역시(수요처)로 구성된 컨소시엄이 최종 선정돼 AI 기반 도시문제 해결 실증사업을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.
이번 사업은 인공지능(AI) 기술과 서비스를 활용해 도시문제를 해결할 수 있는 혁신기술을 조기에 발굴하고 실증을 통한 상용화를 촉진하기 위해 국토교통부가 추진하는 공모사업으로 혁신기술의 조기 상용화와 도시문제 해결을 목표로 한다.
선정된 과제는 '개인정보 보호형 다중센서 융합 기반 어린이보호구역 3차원 지능형 안전알림 시스템'으로 레이더와 라이다 등 비영상 기반 인공지능 기술을 활용해 어린이보호구역 내 사각지대를 최소화하고 실시간 위험 정보를 제공하는 첨단 안전 솔루션이다.
이를 통해 어린이보호구역 내 교통사고 예방과 스마트 안전도시 구현에 기여함은 물론 AI 기반 도시문제 해결의 선도사례로서 기술 상용화와 전국 확산, 글로벌 시장 진출까지 이어지는 미래형 스마트시티 모델을 구축할 것으로 기대된다.
주관기업인 ㈜파미티는 공간지능 AI 기반 기술력을 바탕으로 최근 부총리 겸 과학기술정보통신부장관상을 수상했으며, 2026년 CES 혁신상 2건(AI·디지털 헬스 분야)을 동시에 수상하는 등 기술 경쟁력을 인정받고 있다.
또한 CES 참가를 통해 공간지능 분야에서 약 35만 달러 규모의 현지 계약 성과를 거두는 등 글로벌 시장 진출 가능성도 입증했다. 아울러 오는 5월 27일 일본에서 열리는 KOTRA 주관 '2026 AI Frontier Korea in Japan' 행사에 한국 AI 대표기업으로 참가해 기술 발표를 진행하며, 일본 시장 수출도 본격 추진할 예정이다.
대구시는 이번 사업을 계기로 지역기업의 기술 실증과 사업화, 국내외 시장 진출이 유기적으로 이어질 수 있도록 후속 지원체계 마련에도 힘쓸 계획이다. 이를 위해 2027년 CES 등 글로벌 전시회 참가 지원, 해외 바이어 발굴, 현지 계약 연계 등 단계별 성장 지원 전략을 추진할 방침이다.
최미경 대구광역시 미래혁신정책관은 "이번 공모 선정은 대구시가 추진 중인 AI 기반 스마트도시 전략과 연계해 지역기업 육성은 물론 도시문제 해결과 기술 상용화, 글로벌 확산까지 이어지는 선도 사례가 될 것으로 기대된다"고 말했다.
yrk525@newspim.com