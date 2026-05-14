포스코홀딩스, 산은과 비수도권 벤처 지원

AI 핵심 요약beta
- 포스코홀딩스가 14일 한국산업은행과 비수도권 벤처 지원 업무협약을 체결했다.
- 양사는 포스코그룹 투자 역량과 산은 금융 인프라를 결합해 스타트업 투융자 검토한다.
- 협약식에서 이차전지·바이오·로봇 벤처 5곳이 기업설명회를 열었다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 포스코홀딩스가 한국산업은행과 비수도권 벤처기업 지원에 나선다.
포스코홀딩스는 14일 광양의 벤처 창업보육센터 '그라운드 광양'에서 한국산업은행과 업무협약을 체결했다. 협약식에는 포스코홀딩스 이주태 대표이사, 한국산업은행 이봉희 수석부행장 등 양사 임직원과 벤처기업 대표, 투자자 등 110여 명이 참석했다.
양사는 포스코그룹의 벤처 육성 역량과 산은의 금융 지원 인프라를 결합하기로 했다. 포스코그룹이 투자하거나 추천하는 지역 스타트업에 대해 산은이 직접 투·융자를 검토하고, 산은의 지역특화 벤처플랫폼을 통해 투자 유치를 지원한다. 양사가 운영하는 지역 스타트업 보육 프로그램을 연계하고 유망 스타트업 발굴에도 협력한다.
협약식에서는 포스코그룹이 추천하는 이차전지소재, 바이오, 로봇 분야 벤처기업 5곳이 투자자들을 대상으로 기업설명회를 열었다. 이들은 그라운드 광양에 입주했거나 입주를 계획 중인 기업들이다.
포스코그룹은 1997년부터 벤처 생태계 활성화에 투자해왔으며, 서울과 포항에 이어 지난해 11월 광양에 그라운드를 개관했다. 현재까지 그라운드에는 198개 벤처기업이 입주했으며, 누적 기준으로 투자 유치 3528억원, 기업가치 2조4000억원, 고용인원 1977명의 성과를 기록했다.
y2kid@newspim.com