롯데홈쇼핑 주총서 김재겸 대표 해임안 부결...기존 경영체제 유지

AI 핵심 요약beta
- 롯데홈쇼핑이 14일 임시 주주총회에서 김재겸 대표 해임안을 부결시켰다.
- 태광산업이 내부거래 책임론으로 해임을 추진했으나 롯데쇼핑 지분 우위로 실패했다.
- 주주 간 갈등은 지속될 전망이며 김 대표 체제가 유지된다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑 김재겸 대표이사 해임안이 임시 주주총회에서 최종 부결됐다. 2대 주주인 태광산업이 경영 책임론을 제기하며 해임을 추진했지만 최대주주인 롯데쇼핑의 지분 우위 속에 김 대표 체제가 유지됐다.
롯데홈쇼핑은 14일 임시 주주총회를 열고 김 대표 해임안을 상정했지만 최종 부결 처리했다. 현재 롯데홈쇼핑 지분은 롯데쇼핑이 53%, 태광산업 측이 45%를 각각 보유하고 있다.
태광산업은 올해 1월 이사회에서 롯데홈쇼핑과 롯데쇼핑 계열사 간 내부거래 승인 안건이 부결됐음에도 관련 거래가 계속됐다며 김 대표의 경영 책임을 주장해왔다. 지난 3월 열린 정기 주주총회에서도 같은 이유로 김 대표 재선임 안건에 반대표를 던진 바 있다.
양측 갈등은 2006년 롯데그룹이 우리홈쇼핑(현 롯데홈쇼핑)을 인수한 이후 이어져 왔다. 태광산업은 지속적으로 경영 참여 확대를 요구해왔고, 롯데 측은 최대주주 지위를 기반으로 경영권을 유지해왔다.
업계에서는 이번 해임안 부결로 김 대표 체제가 유지되면서 당분간 경영 안정성은 확보됐다는 평가가 나온다. 다만 내부거래와 지배구조 문제를 둘러싼 주주 간 갈등은 지속될 가능성이 크다는 관측이다.
롯데홈쇼핑은 "회사는 주주의 권리 행사를 존중한다"며 "주주 또한 책임 있는 자세로 결과를 수용하고 회사 발전을 위해 함께 노력해주기를 기대한다"고 말했다.
nrd@newspim.com