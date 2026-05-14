메리츠금융지주, 1분기 순이익 6802억… 전년比 9.6% 증가

AI 핵심 요약beta
- 메리츠금융지주가 14일 1분기 당기순이익 6802억원을 달성했다.
- 전년 대비 9.6% 증가한 실적은 화재와 증권의 호조로 이뤄졌다.
- 매출액은 98.2% 급증하고 ROE 25.4%를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = 메리츠금융지주가 화재와 증권의 동반 성장에 힘입어 올해 1분기 전년 대비 9.6% 증가한 6802억원의 당기순이익을 달성했다. 화재의 견조한 보험 손익과 증권의 기업금융(IB) 부문 실적 반등이 맞물리며 그룹 전체의 가파른 실적 상승을 견인했다.
메리츠금융지주는 올해 1분기 연결 기준 당기순이익이 6802억원으로 집계됐다고 14일 밝혔다. 이는 전년 동기(6208억원) 대비 9.6% 증가한 수치다.
외형 성장세는 더욱 두드러졌다. 1분기 매출액은 16조 3143억원으로 전년 대비 98.2% 급증했으며, 영업이익은 8548억원을 기록해 전년 동기 대비 18.4% 늘었다. 1분기 말 기준 총자산은 144조3993억원으로 연초 대비 6.6% 증가했으며, 자기자본이익률(ROE)은 업계 최고 수준인 25.4%를 기록했다.
계열사별로 살펴보면 메리츠화재는 별도 기준 4661억원의 당기순이익을 기록해 전년 동기 대비 0.8% 증가했다. 보험손익은 3346억원, 투자손익은 2962억원으로 균형 잡힌 성과를 내며 실적을 뒷받침했다. 특히 자산운용 투자이익률은 5.4%, 지급여력비율은 240%를 기록해 수익성과 건전성 모두 우수한 흐름을 유지했다.
메리츠증권은 IB과 자산운용 부문의 호조로 실적 반등에 성공했다. 1분기 연결 기준 당기순이익은 2543억원으로 전년 동기 대비 35.7% 증가했다. IB 부문의 딜 실적 개선과 자산운용 투자이익 확대, 자회사 메리츠캐피탈의 수익성 개선이 실적 성장을 이끌었다.
영업 기반과 리스크 관리 역량도 강화됐다. 메리츠화재는 '가치 총량 극대화' 전략을 통해 성장세를 이어갔으며, 메리츠증권은 대외 변동성 속에서도 포트폴리오 다각화를 통해 안정적인 수익 구조를 공고히 했다.
메리츠금융지주 관계자는 "녹록지 않은 대내외 경영 환경 속에서도 핵심 계열사들이 차별화된 영업 전략과 철저한 리스크 관리를 통해 양호한 실적을 거뒀다"며 "앞으로도 효율적인 자본 배분과 주주가치 제고를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.
eoyn2@newspim.com