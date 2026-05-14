한국투자증권, 올 1분기 영업이익 9599억…전년비 85% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 14일 1분기 영업이익 9599억원으로 전년 대비 85% 증가했다고 밝혔다.
- 수익 구성은 위탁매매 33.3%, 운용 39.1%, 기업금융 18.6%, 자산관리 9.0%다.
- MTS AI 기능 개편과 자산관리 수수료 71.6% 증가로 균형 수익구조를 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국투자증권은 14일 잠정실적 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 영업이익이 9599억원으로 전년 동기 대비 85% 증가했다고 밝혔다. 같은 기간 당기순이익은 7847억원으로 75.1% 늘었다.
올 1분기 수익 구성은 위탁매매(BK) 33.3%, 운용(Trading) 39.1%, 기업금융(IB) 18.6%, 자산관리(WM) 9.0% 순으로 나타났다.
부문별로 위탁매매 관련 수익은 직전 분기 대비 55% 증가했다. 한국투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) '한국투자'의 기능을 50건 이상 개편했다. 투자정보·자산관리·자동투자·리텐션 등 4개 영역에 AI 기반 기능을 적용했다. JP모간·국태해통증권 등 글로벌 금융사와 파트너십을 통해 MTS 내 독점 리서치 공급도 확대했다.
자산관리 부문에서는 채권·발행어음·수익증권 등 금융상품 판매수수료가 전년 동기 대비 71.6% 증가했다. 개인 고객 금융상품 잔고는 지난해 말 85.1조원에서 올 1분기 말 94.5조원으로 늘었다. 올 1분기 중 매월 평균 3.1조원의 개인 고객 자금이 유입됐다.
기업금융 부문은 IPO와 ECM 부문 수수료 수익 1위를 기록하며 전년 대비 14.7% 증가했다. 지난해 말 도입된 종합투자계좌(IMA) 시장이 형성됨에 따라 리테일 상품 공급과 IB 딜 소싱 역량을 결합한 사업 모델을 운영하고 있다.
올 1분기 말 기준 한국투자증권의 별도 기준 자기자본은 12조7085억원이다. 발행어음 잔고는 21.6조원, IMA 자금은 2.6조원이다.
한국투자증권 측은 "특정 부문이나 시장 상황에 좌우되지 않는 균형 잡힌 수익구조를 바탕으로 글로벌 수준의 금융투자회사로 도약하기 위한 기반을 계속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
dconnect@newspim.com