[6·3 재보선] '평택을' 조국, 돌봄 공약 발표..."공공의료원·산재전문병원 추진"

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"고덕 중심 '대한민국 대표 돌봄 도시' 구축"

"공공의료원·긴급돌봄센터·산재전문병원 추진"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 조국 경기 평택을 국회의원 재선거 후보가 14일 후보 등록과 함께 평택의 의료·보육 인프라를 대폭 확충하는 내용을 담은 '돌봄 인프라 대전환' 공약을 발표했다.

조 후보는 이날 후보 등록 첫날 발표한 '제7차 대평택 비전'을 통해 "행복이 권리가 되는 나라를 만들겠다"며 고덕동을 중심으로 평택을 대한민국 대표 돌봄 도시로 육성하겠다고 강조했다.

조국 경기 평택을 국회의원 재선거 후보. [사진=조국 페이스북]

조 후보는 현재 평택의 돌봄·의료 인프라가 급증하는 수요를 감당하지 못하고 있다고 진단했다.

특히 젊은 맞벌이 부부와 아동 인구 비중이 높은 고덕동을 사례로 들며 "야간·휴일 응급의료와 보육 체계가 시민들의 생활 수요를 따라가지 못하고 있다"고 지적했다.

조 후보는 평택시 국공립어린이집 대기자가 정원을 웃도는 상황을 언급하며 "연령대별 수요·공급 불균형 문제를 해결해야 한다"며 "아파트별 아동 현황에 따라 영아반과 유아반 운영 체계를 현실적으로 조정해야 한다"고 짚었다.

의료 분야와 관련해서는 "고덕동에 여성 3만1000명이 거주하지만 산부인과는 2곳, 산후조리원은 1곳뿐"이라며 "서부권 8개 권역 전체를 통틀어 응급실 병상이 20개에 불과한 것은 심각한 문제"라고 했다.

이어 평택의 치료가능사망률이 경기도 내 상위권이라는 점을 언급하며 공공의료 체계 전면 개편 필요성을 강조했다.

또 "산업단지와 항만이 밀집한 평택은 산업재해 위험이 높은 도시임에도 산재 전문병원이 없어 안산까지 이동해야 하는 상황"이라며 "산재 피해자의 골든타임이 방치되고 있다"고 재차 지적했다.

조국 경기 평택을 국회의원 재선거 후보. [사진=조국혁신당]

조 후보는 돌봄 대전환의 3대 목표로 ▲아이의 하루를 책임지는 도시 ▲부모에게 안심을 주는 도시 ▲온 마을이 함께 키우는 도시를 제시했다.

세부 공약으로는 ▲국공립어린이집 및 공공형 직장어린이집 확충 ▲24시간 '우리 동네 긴급돌봄 119' 구축 ▲유급 돌봄휴가보장제 실시 ▲3교대 노동자 가정 아이돌보미 지원 등을 내걸었다.

의료 공약으로는 ▲평택 공공의료원 설치 ▲서부권 산재 전문 공공병원 건립 ▲달빛어린이병원 지정 ▲공공 심야약국 확대 ▲주한미군 캠프 험프리스 병원과의 응급 협력 체계 구축 등을 제시했다.

아울러 국회 차원의 돌봄 입법 과제로 ▲돌봄기본법 ▲고용보험법·남녀고용평등법 개정 ▲국민건강보험법 개정 등을 추진하겠다고 밝혔다.

조 후보는 "정부가 매년 국내총생산(GDP)의 1.5% 수준을 돌봄·교육 인프라에 투자하는 '한국형 사회투자 골든룰'을 도입하겠다"며 "평택지원특별법 개정을 통해 돌봄 인프라 재원도 안정적으로 확보하겠다"고 강조했다.

chogiza@newspim.com