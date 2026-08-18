스타벅스, 21일까지 여름 음료 9종 30% 할인…서머 해피 아워

AI 핵심 요약beta
- 스타벅스 코리아가 18일부터 21일까지 서머 해피 아워를 운영했다
- 오후 2시~6시 여름 인기 음료 9종을 30% 할인했다
- 코코 프라푸치노 3종 300만 잔 돌파 등 판매 호조를 보였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 스타벅스 코리아가 18일부터 21일까지 4일간 오후 2시~6시 여름 인기 음료 9종을 30% 할인하는 '서머 해피 아워'를 운영한다.
대상 음료는 레드빈 말차 코코 프라푸치노, 자몽 망고 코코 프라푸치노, 파인애플 블루 코코 프라푸치노, 씨솔트 카라멜 콜드 브루, 코코 콜드 브루, 씨솔트 폼 블랙 티, 수박 주스 블렌디드, 살구 조이풀 메들리 쉐이큰 티, 핑크 피치 코코넛 리프레셔 등 9종이다. 매장·드라이브 스루·사이렌 오더 모두 할인이 자동 적용된다.
올여름 판매 성과도 눈에 띈다. 코코 프라푸치노 3종은 올여름에만 300만 잔을 넘어섰고, 2023년 첫 출시된 씨솔트 카라멜 콜드 브루는 올해까지 누적 1000만 잔을 돌파했다. 수박 주스 블렌디드는 고객 호평에 힘입어 판매 기간을 9월까지 연장했다.
이상미 마케팅담당은 "올여름 폭염으로 아이스 음료를 찾는 수요가 늘어남에 따라 여름 시즌 베스트 음료를 특별한 혜택에 만나볼 수 있는 서머 해피 아워 프로그램을 마련했다"고 말했다.
fineview@newspim.com