한화, 2040년까지 우주항공·AI에 55조원 투자

경남 창원에 10조 투자해 국방 AI 데이터센터 건설

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한화가 대한민국의 AI 우주강국 도약을 위해 2040년까지 우주항공과 AI 산업에 총 55조원을 투자한다. 이를 통해 영남권을 중심으로 대한민국 우주항공 산업 생태계를 조성해 지역 균형 발전에 기여한다는 계획이다.

김동관 한화 부회장은 3일 경남 진주 경상대 실내체육관에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 이 같은 내용을 담은 AI 우주강국 중장기 전략을 발표했다.

김동관 한화 부회장 [사진=한화]

◆통합 우주 인프라로 우주주권 확보

한화는 독자 발사체와 위성 기술을 기반으로 통합 우주 인프라 구축에 나선다. 이를 위해 한화에어로스페이스는 우주 발사체에 약 23조원을 투자할 계획이다. 단조립장과 발사체 개발 시험시설을 구축하고, 향후 상업발사로 전환해 독자적인 우주 수송능력을 확보할 예정이다. 한화시스템은 초저궤도 SAR(합성개구레이더)위성, 우주 AI 데이터센터, 위성통신망 등 확보에 약 20조원을 투입할 방침이다.

한화가 추진하는 통합 우주 인프라는 고도 350km에서 지상과 해상으로부터 정보를 수집하는 관측위성군과 400km 상공에 구축할 우주 AI 데이터센터, 그리고 고도 900km에 배치돼 영상 등 각종 데이터를 실시간 전송하는 저궤도위성통신망으로 구성된다.

초고해상도 저궤도 관측위성은 세계 최고 수준의 10~15cm 단위 지상 물체 식별이 가능하다. 한화시스템은 2031년까지 실시간 탐지 연속성을 위해 SAR위성 64기를 발사, 운영할 예정이다.

한화시스템은 관측위성이 수집한 정보를 축적하고 분석할 우주AI데이터센터도 구축한다. 장기적으로 우주AI데이터센터에 새로운 고효율 태양전지 패널 등을 적용해 컴퓨팅 파워를 높일 계획이다. 수집한 정보를 우주 데이터센터와 지상으로 끊김 없이 전송하는 역할은 한국판 스타링크로 불리는 저궤도 통신망이 맡게 된다. 한화시스템이 192기 위성을 통해 서비스를 시작하고, 향후 위성의 수명과 북극지역 커버리지 확대를 위해 60기 이상의 위성을 추가 발사할 예정이다. 통합 우주 인프라를 구성하는 이들 위성들은 한화에어로스페이스가 제작한 발사체에 실어 우주로 발사할 계획이다.

김 부회장은 "자주국방의 미래는 우주에 있다"면서 "한화는 독자 발사체와 위성 기술을 기반으로 대한민국이 필요한 정보를 스스로 확보할 수 있는 역량을 구축하겠다"고 강조했다.

이어 "이제 우주 경쟁은 단순히 위성을 만드는 경쟁이 아니다. 누가 정보를 확보하고, 누가 이를 분석하며, 누가 국가 안보에 활용하느냐의 경쟁"이라고 진단했다.

한화그룹 본사 전경 [사진=한화]

◆자주국방을 위한 AI 역량 확대

한화에어로스페이스와 한화시스템은 우주와 지상, 해상과 공중에서 수집된 다양한 정보를 통합하고 활용할 수 있는 국방AI 데이터센터를 경남 창원에 구축한다.

10조원을 들여 위성이 정보를 수집하고, AI가 분석하며, 항공기와 무인기가 이를 활용하고, 육해공 전력이 하나로 연결되는 통합체계를 완성하겠다는 것이다.

김 부회장은 "무기는 구매할 수 있지만, 국가 안보를 책임지는 판단능력은 구매할 수 없다"며 "대한민국의 안보환경과 작전경험을 가장 잘 이해하는 AI는 결국 대한민국이 직접 만들어야 한다"고 강조했다.

창원에 만들어질 국방AI 데이터센터는 올해 45MW 규모로 시작해 2032년까지 135MW까지 단계적으로 확장하며, 한화에너지의 발전자산과 연계해 전력을 확보할 계획이다.

국방AI 데이터센터는 특히 외부에 의존하지 않고 독립적으로 자체 관리할 수 있는 폐쇄형 고보안 데이터센터로 만들 예정이다. 우주 데이터센터와 병행해 한쪽이 무력화되더라도 작전이 중단되지 않도록 운영할 방침이다.

한화는 또 확보한 전장 데이터를 학습, 추론하는 실전 특화 국방AI 모델 Defense OS 개발에 나선다. 2040년까지 개발비 약 2조원을 투입하게 될 Defense OS는 한반도 작전 환경에 특화된 서비스를 제공한다. 이를 통해 K9자주포부터 무인수상정과 잠수정, 자율형 드론과 무인기 등은 스스로 판단하고 대응하는 지능형 무기체계로 진화하게 된다. 여기에 유무인복합체계(MUM-T)와 대드론체계(C-UAS)가 더해져 전력이 배가된다.

김 부회장은 "대한민국은 이제 우주와 항공을 각각의 산업으로 바라봐서는 안 된다"며 "우주와 항공, AI와 국방이 하나로 연결될 때 진정한 AI 우주강국으로 도약할 수 있다"고 말했다.

한화 CI. [사진=한화]

◆대한민국 우주항공 산업 생태계 조성

AI 우주강국 도약을 위해 55조원을 투자하는 한화는 지역인재 양성, 협력업체 기술경쟁력 제고, 스타트업과 연구기관의 동반성장 이 세 개의 축으로 대한민국 우주항공 산업 생태계 조성에 나선다.

영남권을 중심으로 형성될 우주항공 산업 생태계는 지역균형 발전에도 크게 기여할 것으로 전망된다.

김 부회장은 "지역 인재가 지역에서 배우고, 지역 기업이 세계 시장에 도전하고, 지역 산업이 대한민국의 미래를 이끄는 선순환 구조를 만드는 것이한화가 생각하는 진정한 우주항공 생태계"라고 밝혔다.

한화는 지역인재 양성을 위해 부산대, 창원대, 경상대 등 지역 대학과 산학과제 수행, 장학생 선발, 재직자 재교육 등을 진행 중이다. 향후 학부 계약학과 설치와 계약정원제 대학원 운영 등으로 협력을 확대해 나갈 계획이다.

또한 지역 협력업체와의 상생 프로그램을 적극 추진할 예정이다. 정책금융 등을 활용해 협력 업체에 저리 시설자금을 지원하고 자동화, 원격화 등으로 안전관리를 강화해 생산 기반을 고도화 하는 작업을 적극 도울 계획이다.

yuniya@newspim.com