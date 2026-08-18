DB손해보험, '소셜아이어워드 2026' 금융서비스부문 통합대상 수상

AI 핵심 요약beta
- DB손해보험이 18일 소셜아이어워드 2026서 수상했다
- 금융서비스부문 통합대상과 손해보험분야 유튜브 대상을 받았다
- 인스타그램·유튜브로 소통해 팔로워 70만명·구독자 61만명을 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = DB손해보험이 '소셜아이어워드 2026'에서 금융서비스부문 통합대상과 손해보험분야 유튜브 대상을 수상했다고 18일 밝혔다.
소셜아이어워드는 한국인터넷전문가협회가 주최하는 소셜미디어 시상식으로, 평가위원단이 ▲인스타그램 ▲유튜브 ▲블로그 ▲페이스북 등의 운영 전반을 평가해 우수 사례를 선정한다.
금융서비스부문 통합대상을 수상한 공식 인스타그램은 브랜드 캐릭터 '프로미'를 활용해 일상 속 이야기를 웹툰, 릴스, 이미지 등 채널별 형식으로 전달하며 소통을 진행하고 있다. 이 같은 운영을 바탕으로 DB손해보험 공식 인스타그램은 팔로워 약 70만 명을 확보했다.
손해보험분야 대상을 수상한 공식 유튜브는 구독자 61만 명 이상을 보유하고 있으며, 브랜드 소식과 금융·보험 정보, 생활 속 안전·건강 정보 등을 영상 콘텐츠로 제공하고 있다.
DB손해보험 관계자는 "브랜드 슬로건을 고객이 공감할 수 있는 콘텐츠로 전달해 온 결과"라며 "향후에도 다양한 콘텐츠를 통해 소통을 이어가겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com