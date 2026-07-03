[전문] 李대통령 "영남을 글로벌 첨단 제조업 거점으로…첨단산업 대규모 투자"

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영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회 축사

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 3일 "첨단산업 패권 경쟁에서 우위를 점한 승자가 새로운 질서를 주도하고, 그 격차가 곧 국가의 운명을 가르는 '초격차 국가 총력전'의 시대가 새롭게 열렸다"며 "반도체, 인공지능(AI) 등 첨단과학 기술에 선제적으로 투자해 변화를 우리가 이끌고 주도해야 한다"고 강조했다.

그러면서 "영남은 명실상부한 대한민국 제조업 1위 거점이자, 글로벌 첨단 제조업 거점으로 도약할 큰 잠재력을 가지고 있다. 이 탄탄한 기반 위에 첨단산업 육성을 위한 대규모 투자가 더해진다"며 "이를 통해 영남은 이제 국내 제조업 1위를 넘어 세계 제조업 1위를 향해 성큼 나아가게 될 것"이라고 자신했다.

이 대통령은 이날 경남 진주에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회 축사에서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "'대한민국 산업의 산실' 영남이 이제 대한민국 '초격차 첨단산업의 태동지'로 다시 태어나게 될 것"이라며 "정부와 기업이 합심해 영남권을 차세대 첨단산업의 확고한 중심으로 키워내고, 그 결실이 대한민국 전체의 성장으로 이어지도록 하겠다"고 약속했다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 경남 진주시에서 열린 영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.03

다음은 이 대통령의 축사 전문이다.

우리 영남에 새로운 단체장들이 이번에 선출되셨습니다.

먼저 새로운 4년을 맞게 되신 점 축하드립니다.

부산광역시에 전재수 시장님이 이번에 새로 부산의 행정을 맡게 됐습니다.

제가 자주 말씀드리는 것처럼 이제 지방이 중요한 시대가 됐습니다.

대한민국의 성장 전략의 핵심축 중의 하나는 지방 중심 성장입니다. 지방자치가 그 자체 정치적 의미를 갖기도 하지만 경제․산업 발전에 있어서도 이제는 중심적 역할을 하게 됩니다.

중앙정부가 이런저런 계획들을 수립하고, 또 가능성을 만들어내면 그게 실제로 집행되는 것은 바로 지역입니다. 그래서 우리 지역의 중요성도 있고 해서 제가 공식 축하 말씀을 드리기 전에 몇 분 소개를 해 드리도록 하겠습니다.

부산에 우리 전재수 시장님 축하드리고요. 우리 박수나 한번 보내주시면 더 열심히 일하실 것 같습니다.

추경호 대구광역시장께서도 함께해 주셨는데, 우리 격려의 박수 한번 부탁드립니다.

울산광역 시정을 맡게 되신 김상욱 시장님 함께하셨습니다. 격려 박수 부탁드립니다.

그리고 제 고향이기도 한데, 경상북도 우리 이철우 지사님도 함께해 주셨습니다.

그리고 이곳, 경상남도를 관할하시는 우리 박완수 지사께서도 오셨는데, 감사드립니다. 격려 부탁드립니다.

다섯 분의 시도지사분들에게 각별한 부탁을 드립니다.

우리가 기획하고 있는 지방 중심의 새로운 미래에 대한민국의 대전환이 현실이 될 수 있도록 중앙정부와 협력하고, 또 현지에서 많이 애써 주시기를 부탁드립니다.



존경하는 국민 여러분,

그리고 영남권 시·도민 여러분,

첨단산업강국 대한민국의 내일을 열어갈

기업인, 대학, 연구기관 관계자 여러분!

서남권에서 시작되어 충청권으로 이어진

대규모 투자의 대장정이

대한민국 산업을 이끌어 온 영남에서 오늘 열리고 있습니다.

오늘 이 국민보고회는 영남을 대한민국의

확고한 첨단산업 '초격차 선도 지역'으로 세우는

출발점이 될 것입니다.

시작에 앞서 삼성, SK, 현대차, 한화, LG, 두산 등

영남의 미래를 바꿀 대규모 투자 비전을 제시해 주신

기업인 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

우리 박수 한번 부탁드리겠습니다.

존경하는 국민 여러분,

지금 대한민국은 그야말로 기로에 서 있습니다.

세계 경제의 판이 송두리째 흔들리는 일촉즉발의 순간이기도 합니다.

첨단산업 패권 경쟁에서 우위를 점한 승자가

새로운 질서를 주도하게 되고,

그 격차가 곧 국가의 운명을 가르는

'초격차 국가 총력전'의 시대가 새롭게 열렸습니다.

한 발짝 뒤처지면 추락의 위험을 감수해야 되는 고단한 추격자 신세가 됩니다.

그러나 우리가 반걸음만 앞서가면 무한한 기회를 누리는 선도자가 될 수 있습니다.

지금이 바로 행동해야 될 적기입니다.

반도체, 인공지능 등

첨단과학 기술에 선제적으로 투자하여

변화를 우리가 이끌고 주도해야 합니다.

영남권 시·도민 여러분,

영남은 '대한민국 산업의 산실'입니다.

50여 년 전 구미산단의 전자산업을 비롯해서

울산의 자동차·조선·석유화학 그리고 포항의 철강 등

대한민국 산업화의 불꽃이 처음 타오른 곳이기도 합니다.

참으로 척박한 조건 속에서도 산업의 기틀을 세워 올린

영남의 탄탄한 제조 기반 위에

피지컬 AI, 우주항공 등 첨단 기술과 산업을 융합해낸다면,

우리 대한민국은 미래 글로벌 시장을 확실하게 선도할 수 있을 것입니다.

반도체와 로봇, 조선과 자동차, 우주항공, 석유화학과 에너지 등

국가 경제안보와 미래 일자리를 책임질

각종 첨단산업이 영남의 권역 안에 빼곡하게 모여 있습니다.

국내 조선의 80%, 우주항공의 61%,

방산의 58%, 자동차의 44% 등

우리 산업의 핵심 생산물 상당수가

이곳 영남에서 탄생하고 있습니다.

영남은 명실상부한 대한민국 제조업 1위 거점이자,

글로벌 첨단 제조업 거점으로 도약할 큰 잠재력을 가지고 있습니다.

이 탄탄한 기반 위에 첨단산업 육성을 위한 대규모 투자가 더해지게 됩니다.

차세대 반도체와 AI 데이터센터에 대한 대규모 투자와 함께,

국내 최대 로봇산업 혁신벨트, 자동차,

세계 1위 조선 등을 포함한 피지컬 AI 분야를 집중 육성해서

제조 현장을 지능형 산업으로 다시 빚어내게 될 것입니다.

국내 생산 1위의 우주항공·방산 분야와

SMR 등 에너지와 배터리·디스플레이 분야도 과감하고

적극적인 투자가 이루어지게 될 것입니다.

이를 통해 영남은 이제 국내 제조업 1위를 넘어

세계 제조업 1위를 향해 성큼 나아가게 될 것입니다.

그중에서도 특히 우주항공은 영남이 키워낼

대한민국의 새로운 먹거리 산업이 될 것입니다.

영남의 크기는 한반도 이남의 3분의 1가량이지만

영남에서 열어갈 경제 영토의 크기는

우주와 같이 무한할 것으로 확신합니다.

우리 정부는 위성과 발사체,

미래 항공기와 우주 신산업을 연결하는

남해안 우주항공 산업벨트를 본격적으로 구축하려고 합니다.

그 중심축 역할을 맡게 될

영남권의 우주항공 기업들이

최상위권 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록

정부가 가진 역량을 총동원해서

적극적으로 지원하겠습니다.

또한 정부는 대규모 투자를 결단한 기업의 통 큰 행보에

국가적 역량을 총동원하여 화답하겠다는 약속을 드립니다.

서남권에서 시작해 충청권을 지나

오늘 영남권에서 발표한 대규모 투자계획은

정부가 추진하는 '5극 3특 성장엔진' 전략과 궤를 같이하고 있습니다.

이 정부는 온 힘을 다해

수도권 집중과 지방 소멸의 이 거대한 악순환을 끊어내고

각 권역이 스스로 산업을 일구는 그리고 성장의 주체로 설 수 있도록

'국토 공간 대전환'을 반드시 이뤄내겠습니다.

이를 위해서 대통령인 제가 직접

이 사업을 세심하게 살피고 각별히 추진의 중심에 서도록 하겠습니다.

중앙정부는

세제와 재정, 금융과 규제, 인프라를 한데 묶은

과감한 패키지 지원을 추진할 것입니다.

또한 지방정부도 각종 인허가를 신속히 처리하며

기업 곁에서 밀착 지원할 수 있도록 저희도 요청드릴 것이고,

또 그렇게 해 주실 것으로 믿습니다.

존경하는 국민 여러분,

영남권 시·도민 여러분,

'대한민국 산업의 산실' 영남이

이제 대한민국 '초격차 첨단산업의 태동지'로 다시 태어나게 될 것입니다.

정부와 기업이 합심하여

영남권을 차세대 첨단산업의 확고한 중심으로 키워내고, 그 결실이 대한민국 전체의 성장으로 이어지도록 하겠습니다.

대기업과 중소기업이

한 울타리 안에서 함께 자라고,

청년들이 영남에서 미래를 그리며

뿌리내릴 수 있는 그런 나라를 꼭 만들겠습니다.

영남의 도전이 마침내 대한민국의 성장으로 이어지도록, 이 자리에 계신 여러분과 함께 끝까지 최선을 다해서 뛰겠습니다.

감사합니다.

the13ook@newspim.com