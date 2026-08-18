메타바이오메드, 상반기 매출 514억원·영억익 111억원

AI 핵심 요약beta
- 메타바이오메드가 18일 2분기 매출 270억·영업익 63억을 냈다
- 당기순익 62억으로 적자서 흑자 전환했다
- 메디컬·코스메틱 성장과 수익성 개선이 실적을 견인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 메타바이오메드가 2026년 2분기 연결 기준 매출액 270억원, 영업이익 63억원을 기록했다고 18일 밝혔다. 당기순이익은 62억원으로 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다.
2분기 매출액은 전분기 대비 10.5% 증가했으며, 영업이익은 전분기 대비 29.2% 늘었다. 영업이익률은 23.2%로 1분기 19.9%에서 3.3%포인트 상승했다. 상반기 누적 기준으로는 매출액 514억원, 영업이익 111억원, 당기순이익 107억원을 기록했다.
회사에 따르면 메디컬과 코스메틱 신성장 사업부가 성장을 견인했다. 2분기 메디컬 사업부 매출은 14억원으로 전년 동기 대비 49.1% 증가했으며, 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했다. 코스메틱 사업부는 2분기 매출 13억원으로 전년 동기 대비 22.4% 증가했다. 두 사업부의 합산 매출은 27억원으로 전년 동기 대비 34.7% 증가했다.
2분기 매출총이익률은 57.2%로 1분기 53.1%에서 4.1%포인트 상승했다. 고부가가치 제품 판매 확대와 신제품 출시, 수율 개선을 통한 원가 절감이 수익성 개선에 기여했다. 상반기 당기순이익은 107억원으로 전년 동기 48억원 대비 두 배 이상 증가했다.
사업부별로는 덴탈 사업부가 143억원(전년 동기 대비 25.9% 증가), 봉합사 사업부가 99억원(전년 동기 대비 17.7% 감소)을 기록했다.
메타바이오메드 관계자는 "1분기 일부 대외 변수의 영향에도 불구하고 2분기에는 글로벌 리스크 완화와 신제품 판매 확대에 힘입어 실적 회복 흐름이 나타났다"며 "하반기에는 신제품의 본격적인 판매 확대와 바이오폴리머 소재 사업 강화를 통해 기존 사업의 경쟁력을 높이는 동시에 신성장 사업의 성장 기반을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com