BC카드 "7월 야구장 F&B 매출 급증…가족 관람·원정 응원 영향"

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 18일 7월 야구장 식음료 매출이 늘었다고 밝혔다.
- 잠실구장과 수원KT위즈파크 모두 폭염 속 F&B 소비가 증가했다.
- 구단 성적과 가족 관람 확대가 매출 상승을 이끌었다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 7월 관람객들의 야구장 내 식음료 소비가 증가한 것으로 나타났다. 폭염에도 경기 관람과 식음료 소비를 함께하는 경향이 유지된 영향이다.
18일 BC카드에 따르면 7월 한 달간 서울 잠실야구장과 수원KT위즈파크의 식음료(F&B) 매출이 전년 대비 증가했다.
잠실야구장의 7월 식음료 및 편의점 매출은 2024년 기준값(100) 대비 2025년 8.8%, 2026년 30.6% 각각 증가했다. 피자, 치킨, 핫도그 등 현장 조리 음식 업종 매출은 2025년 12.2%, 2026년 35.8% 늘어 증가세를 이끌었다.
리그 1위인 KT위즈의 홈구장 수원KT위즈파크 식음료 매출도 늘었다. KT위즈 야구단에 따르면 2025년 7월 식음료 매출은 전년 동기 대비 101% 증가했으며, 2026년은 2년 전 대비 180% 늘어났다. 구단 성적 상승에 따라 경기장을 찾는 관람객이 늘면서 경기장 내 식음료 소비가 함께 증가한 것으로 분석된다.
수원KT위즈파크의 경우 전체 방문객 중 가족 단위 관람객 비중이 47.1%를 차지함에 따라 아동 동반 소비 메뉴의 판매 비중이 높게 나타났다. 관람객 증가에 맞춰 수원KT위즈파크 내 식음료 매장 수도 2024년 21개에서 2026년 42개로 확대됐다.
구단 전용카드 발급 현황에서도 다양한 연령대의 관람 경향이 확인된다. 광주은행의 '기아챔피언스 신용카드' 발급 고객 중 초·중·고 자녀가 있는 세대 비중이 33%로 가장 높았으며, 1인 가구(19.2%), 성인 자녀 세대(18.5%)가 뒤를 이었다.
2026년 3월 출시된 '기아챔피언스 체크카드'는 1인 가구 비중(31.4%)과 초·중·고 자녀 세대 비중(26.5%)이 높게 나타났고, 80대 이상 비중은 2%로 집계됐다.
구단 전용카드 이용자의 소비 항목에서는 경기장 외 소비 형태도 나타났다. 경기장 내 F&B 및 팀스토어 결제 외에 숙박, 여행, 주유 관련 매출 비중이 높게 집계됐다. 구단 전용카드 이용자가 원정 경기 관람이나 여행을 겸해 타지역 구장을 방문하면서 관련 소비가 발생한 것으로 풀이된다.
김희정 BC카드 커뮤니케이션본부장은 "야구 관람이 주요 여가 및 소비 활동으로 정착하고 있다"며 "데이터 분석을 통해 소비 트렌드를 파악하고 관련 서비스를 지속 검토하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com