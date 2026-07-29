BC카드, 몽고DB와 'AI 데이터 플랫폼' 고도화 추진

AI 핵심 요약beta
- BC카드가 29일 몽고DB와 AI 데이터 플랫폼 고도화 업무협약을 체결했다.
- 양사는 문서 기반 데이터 플랫폼으로 자연어 검색·추천·신규 AI 서비스 연계 등 AI 인프라를 공동 구축한다.
- BC카드는 잇플·AI 핫딜 등 기존 서비스 고도화와 공통 데이터 기반 구축으로 AI 중심 기업 전환을 가속할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = BC카드가 글로벌 데이터 플랫폼 기업인 몽고DB와 손잡고 AI 서비스 경쟁력 강화를 위한 데이터 플랫폼 고도화에 나선다고 29일 밝혔다.
BC카드는 지난 28일 오후 서울 중구 본사 사옥에서 몽고DB와 'AI 서비스 경쟁력 강화를 위한 데이터 플랫폼 고도화' 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 협약식에는 오성수 BC카드 상무와 장정욱 몽고DB 한국지사장 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
양사는 이번 협약을 통해 AI 전용 인프라 구축을 비롯해 ▲자연어 검색 및 AI 추천 서비스 구현 ▲AI 서비스 개선·고도화 ▲신규 AI 서비스 연계를 위한 공통 기반 확보 등을 공동 추진하기로 했다.
생성형 AI 서비스는 다양한 형태의 데이터를 빠르게 처리하고 연계하는 기술이 핵심으로 꼽힌다. 이에 BC카드는 몽고DB의 문서 기반 데이터 플랫폼을 활용하여 AI 서비스에 최적화된 데이터 저장·관리 환경을 구축하고, 다양한 비정형 데이터를 효율적으로 활용할 수 있는 기반을 다질 계획이다.
이번 협력 결과는 현재 운영 중인 주요 AI 서비스에 순차적으로 적용된다. 우선 BC카드의 상권 분석 플랫폼인 '잇플'에는 매출 데이터와 가맹점 정보를 바탕으로 고객이 원하는 정보를 자연어로 검색하고 상세 내용을 확인할 수 있는 기능을 고도화한다.
또한 AI 기반 쇼핑 큐레이션 서비스인 'AI 핫딜'에는 핫딜 정보 자동 요약과 이용자 관심사 맞춤형 상품 추천, 키워드 알림 기능 등을 강화하여 개인화 추천의 정교함을 한층 높일 예정이다.
이와 함께 양사는 여러 AI 서비스에서 활용되는 데이터를 통합 관리할 수 있는 공통 데이터 기반을 구축함으로써, 신규 AI 서비스의 개발 속도를 올리고 서비스 간 연계성을 넓혀 AI 중심 기업으로의 전환을 가속할 방침이다.
오성수 BC카드 AI데이터본부장은 "생성형 AI 환경에서는 다각적인 데이터를 빠르고 유연하게 다루는 역량이 중요하다"며 "몽고DB와의 협력을 통해 AI 서비스에 최적화된 공통 데이터 기반을 확보하고 신규 AI 서비스 개발과 연계를 지속 확대하겠다"고 말했다.
장정욱 몽고DB 코리아 지사장은 "프로덕션 환경에서 AI를 구축할 때 핵심 과제는 기반 데이터 계층의 안정성"이라며 "몽고DB를 통해 아키텍처의 복잡성을 줄임으로써 BC카드가 유연한 AI 서비스를 다수 고객에게 안정적으로 확장할 수 있는 기반을 마련하게 될 것"이라고 설명했다.
eoyn2@newspim.com